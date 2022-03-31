金香起新劇劇組發生嚴重車禍　導演當埸死亡十人送院

韓國女星金香起有「國民妹妹」之稱，早年亦憑《與神同行》地獄使者一角而廣為人知，金香起最近正為古裝新劇《朝鮮精神科醫生劉世風》進行拍攝，根據《韓聯社》報導，今日（31日）早上7時左右，劇組在韓國坡州市發生了一宗嚴重的交通意外。

《與神同行》電影劇照 (資料圖片)

今早發生車禍時，接載多名劇組工作人員的巴士於坡州市與一輛斗車相撞，車禍中一死十傷，導演當埸死亡，另外包括司機在內有三人重傷七人受輕傷均被送往附近醫院進行治理。斗車的撞擊力非常大，巴士車頭被撞至凹陷、零件亦四散。警方接報到場進行調查，推測是斗車從油站出來後打擊換線，卻不小心與該輛巴士相撞引致意外，而詳細仍有待調查。

今早7時坡州市發生嚴重車禍 (韓聯社)

由於發生是次車禍，劇組表示未來的拍攝需要全部取消，先盡力做後續的處理，而未來的拍攝計劃將會再與電視台進行協調後作出決定，演員方面對此事暫無回應。

斗車的撞擊力非常大，巴士車頭被撞至凹陷 (韓聯社)

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