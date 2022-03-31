布斯韋利士失語症退出影壇　港大專家：成因包括中風、腦退化等

荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）因患上「失語症」將退出影壇，今年67歲的他由家人宣布患病，不少人也感到突然，對失語症的認識亦不多。香港大學內科學系臨床教授張德輝指出，失語症是指患者突然難以掌握或喪失表達或理解能力，即失去了聽、說、讀、寫的語言能力，可由腦部創傷引發，如中風、腦炎及腦退化等。只患上失語症，而無伴隨其他病症的患者在本港的比率不高。中風引發的失語症患者比例佔10至15%，但中期至晚期腦退化患者，患上失語症的比率較高。



布斯韋利士大女兒Rumer Willis在IG證實父親患病，並宣布從此息影。（IG@RumerWillis）

張德輝表示，從小到大接受語言教育，並掌握聽、說、讀、寫的語言能力，惟失語症患者身體感官沒有受損，卻突然難以表達或理解本來認識的事物。有部份患者可能只喪失某些語言能力，但有些患者會完全喪失語言能力。

他稱，人類大腦皮層有一個言語功能區，若大腦受損，包括患上腦退化、腦炎、腫瘤、中風等，導致言語功能區域受損，就會造成失語症。治療失語症除針對了解患者喪失哪一語言功能，避免失語症惡化。同時要找出失語症的根本原因，例如查看患者身體是否有其他功能出現問題，防止病變，並對症下藥。

布斯韋利士在銀幕上的「硬漢」形象，深入民心。（IMDB圖片）

一般來説，患者如非完全喪失所有語言功能，可以使用言語治療改善病情。言語治療師會透過評估患者的失語情況，因應患者能力，設計合適的治療訓練。若患者理解能力較差，治療師會使用圖像、文字及聲音作訓練，刺激患者聯繫三者關係，從而明白所代表的意思。如患者表達能力較差，治療師會利用簡單及常用的字詞及指示，誘導患者利用短句或詞語表達意思。

言語治療的成效因人而異，他指，患者的失語問題就算沒有得到明顯改善，不能用完整句子與人溝通，亦可以使用身體語言或提示卡表達想法，最重要是能夠達至溝通目的，令到對日常生活的影響減至最低。

張德輝指出，失語症是指患者本身掌握聽、說、讀、寫的語言能力，卻突然難以掌握或喪失表達及理解能力。（資料圖片）

他指，香港只患失語症，而無其他病歷的患者並不多，但中風患者佔一半出現言語不清的問題，但中風伴隨失語症的患者比例只佔10至15%。初期腦退化病人出現失語症的比例約20至30%，但中期至晚期腦退化患者，患上失語症的比率更高。另外，如腫瘤在大腦言語功能區範圍，亦會令患者出現失語症。