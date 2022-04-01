失語症｜布斯韋利士得病息影　留意5大徵狀　語言能力可否恢復？

67歲荷里活硬漢布斯韋利士（Bruce Willis）於香港時間3月31日凌晨突然宣布退休，家人證實他罹患了「失語症」，意即他將漸漸失去說話和閱讀的能力。失語症是種腦部損傷後常見的症候群，如中風、頭部外傷、腫瘤或腦退化性疾病、腦部感染等，使患者失去原有語言能力，而在臨床上常見症狀有5種。



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何謂失語症？根據台中豐原醫院衛教資訊顯示，是因大腦的損傷如中風、頭部外傷、腦瘤、腦退化性疾病等所造成，使患者失去原有語言能力，包括聽覺理解能力受損、口語表達、閱讀理解及書寫等方面。在臨床上又可分為3類：

1. 表達性失語症

患者可理解部分溝通內容，但表達能力差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。

2. 接受性失語症

患者表達能力較好，但因理解差，有時不知道自己在說什麼，因此會出現答非所問、文不對題或胡言亂語的情況。

3. 全面性失語症

患者的語言理解及表達能力都不好。

台灣中國醫藥大學附設醫院官網資訊則指出，常見失語症症狀又可分為以下5種：

1. 命名能力受損

患者恐無法正確說出一個物品的名稱。

2. 口語表達不流暢

失語症患者的口語表達能力常會受影響，如內容紊亂、不合文法或常遺漏某些重要關鍵字，有時甚至聽不懂他在說什麼；有些患者則無法用流暢句子表達，每個句子很短、常停頓、發音也較不清晰，上述皆因為不同部位病變而產生不同症狀。

3. 覆誦能力受損

無法重複別人說的話，也是一項重要指標。

4. 聽覺理解能力受損

這種能力的損失如果輕微較難被察覺，因為患者在溝通時可藉由臉部表情或手勢等其他線索以理解我們說的話，但並不是真的聽懂。

5. 閱讀書寫能力受損

語言能力受損也會出現在閱讀及書寫方面，至於受損情況仍需視中樞神經受損程度而定。

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失語症會好嗎？中國附醫表示，罹病患者的親友常覺得他「好像變笨」，事實上這是因腦部受傷而「暫時」失去原有的語言能力，只要能耐心給予鼓勵與支持，並且接受專業語言治療，語言能力仍有機會恢復至一定程度。

若身邊有因中風或車禍而罹患失語症的親友，中國附醫建議可透過以下5點幫助患者：

1. 以面對正常人的心態面對他。

2. 因失語症患者理解力有困難，所以要用簡潔、清晰緩慢的方式說明，有時有重複說明之必要。

3. 以讚美、鼓勵患者方式讓他有表達的機會。

4. 盡量使患者有聽別人說話的機會，如家庭聚會、看電視或聽廣播等。

5. 帶他尋求專業語言治療師之協助。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】