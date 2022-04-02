47歲鍾漢良美男不再？　面部臃腫僵硬顯老態　網友：別再拍古偶劇

47歲鍾漢良在內地發展多年，一直深受網友喜愛，是很多人心目中的「不老男神」，早前他同李小冉主演的劇集《今生有你》也掀起熱話，但近排卻頻頻被指發福腫脹，顏值崩壞。



鍾漢良2月尾在內地真人騷《超有趣滑雪大會》中的樣貌引起網友熱議，臉部發福臃腫，樣貌很不自然，差點令人認不出。（視頻截圖）

日前，鍾漢良同袁冰妍主演的古偶劇《傾城亦清歡》發布煞科特輯，花絮中的他無論造型、狀態以及與女主角同框，都遭到網友詬病，不止面部臃腫僵硬，吊鋼線也有些力不從心，加之袁冰妍是90後，相比之下，鍾漢良的狀態似乎大不如前。

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其實這已經不是觀眾第一次認為鍾漢良不再適合演偶像劇，在去年2月《錦心似玉》播出時，鍾漢良與90後演員譚松韻的搭配也出現了同樣的問題，當時有網友質疑：「為什麼他那麼大年紀了，還在演偶像劇」，而今次的《傾城亦清歡》，鍾漢良的疲態似乎也更重了些，加之造型的緣故，臉部的線條也愈來愈模糊，圓潤了不少。

《盡心似玉》中鍾漢良的造型都尚可。（劇照）

曾經的鍾漢良是內地網友公認的「古裝美男」，被封為「天涯四美」之一，古裝劇《四大名捕會京師》、《逆水寒》，民國劇《來不及說我愛你》等都獲得高度評價，尤其是《逆水寒》中的「顧惜朝」，網友一直以「一顧惜朝誤終身，不顧惜朝終身誤」來形容，足以見到對他的肯定。然而，人都會變老，以鍾漢良的年紀來說，已算是保養得宜，只是現階段來講，可能現代劇更適合古偶劇。