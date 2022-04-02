金宵大廈2︱伍詠薇演神經質媽媽跌磅至47kg：成個人好乾好殘

被廣大網友封為「年度神劇」的無綫（TVB）劇集《金宵大廈》，將在周一（4日）播出續集《金宵大廈2》，讓不少網友感到相當期待，而劇集在今（2日）於電視城舉行宣傳活動，一眾主要演員均有出席，而相隔多年再出演TVB劇集的伍詠薇（伍姑娘）則引來注目。

一眾主演出席宣傳活動。（葉志明攝）

有留意《金宵大廈2》於官方網站上貼的單元海報可知，在第二單元《雙魚》中，伍詠薇在浴室拿着花灑向飾演女兒的蘇皓兒（Chloe）淋水，而她爛面的模樣顯得楚楚可憐，據指她在劇中多時被飾演媽媽的伍姑娘虐待。在接受訪問的時候，被問道會不會覺得自己的角色有些少恐怖，她就表示：「唔恐怖，今次做呢個媽咪嘅角色，其實係一個黐線同埋係神經質。但係好錫嗰女嘅，但錫嗰女嘅方法係錯嘅。嗰種母愛嗰種痛，而我覺得係愛緊你，但觀眾一望就知呢啲係黐線，但係都會明白我同情我，唔到最尾結局都唔知嘅。」似乎話中有話，難道會有大反轉？

《雙魚》海報。（TVB官方圖片）

伍姑娘對Chloe的評價都相當高：「嗰嗰都話佢似周慧敏，蘇皓兒比較怕醜、慢熱啲。我唔會教人做戲，但係我會對戲，引導佢去對戲對多啲戲，佢好慢熱但被我嘅熱情溶化，所以變咗喺合作方面，雖然係兩集嘅單元，但係好短時間一齊入戲，（對她演技畀幾多分？）7分（十分滿分），其實都好好，我同佢都有進步空間，大家努力。」

伍姑娘對蘇皓兒的評價給予高分數．（葉志明攝）

另外，翻看資料伍姑娘是相隔多年後再拍攝TVB劇集，她透露因為一次同陳山聰、監製閒談，之後得知劇集開拍第二季，監製認為她非常適合媽媽這個角色，所以在看完劇本之後她被吸引而接拍。而她亦希望透過角色，帶給觀眾一個耳目一新的伍姑娘：「我咁耐冇返過嚟，好期待畀觀眾一個耳目一新嘅伍詠薇，唔係淨係睇扮靚靚主持嗰樣嘢，今次我嘅演繹同造型你哋係估唔到，因為我跌磅跌到47kg，所以成個人好乾好殘。」看來伍姑娘為角色下了不少苦功。

伍姑娘為戲瘦到47KG。（葉志明攝）