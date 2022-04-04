愛回家│港姐亞軍梁凱晴演路人甲 碩士生為做演員願由低做起

TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》劇組之中一向不乏美女，其中有不少還是香港小姐選美出身。近年2020香港小姐競選冠軍暨最上鏡小姐的謝嘉怡（Lisa）因為人氣強橫而被「應召」入《愛回家》，雖然演技可能有點幼稚，但也無阻大家對她的熱愛，現在更成為了「接龍集團」的一員「呂冠君」，經常都會出現在劇中。除了近日播出的1551集外，其實還有一位香港小姐選美冠軍參演，大家又有沒有發現？



邊個係梁凱晴？（《愛．回家之開心速遞》截圖）

搵唔到？唔緊要。其實坐在細龍生正後方的靚女就是《2021年度香港小姐競選》亞軍，被喻為賽前大熱門，有「翻版楊采妮」之稱的梁凱晴（Carina）。當時港姐第一輪面試時，梁凱晴經過採訪區時，已吸引到了在場所有傳媒的注意，外表非常清純之餘還極有氣質！

睇真啲？（《愛．回家之開心速遞》截圖）

冠軍由8號宋宛穎奪得、亞軍是15號梁凱晴，季軍則為14號邵初。（梁碧玲攝）

據當時的採訪內容，她表示自己薩里大學（University of Surrey）酒店管理學畢業，後於香港城市大學市場學系碩士畢業，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究，她曾指大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年青嘗試其他方面發展，故毅然選擇了參加香港小姐。每論是第一次面試到決賽，其實她都是大熱門人選，可惜最後屈居亞軍。據知她入行還是主力出席慈善活動，除了客串《愛回家》之外，還在劇集《隱門》擔任「護士」一角。

不過做佈景板又如何，其實好多一綫明星都試過做閒角，梁凱晴不介意由低做起實在值得讚賞。只要做得好，一樣有人賞識！

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