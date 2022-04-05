汪小菲被爆叫人深夜進入大S家　搬空家俱放到S Hotel地下車庫

汪小菲與大S離婚後曾爆出緋聞女友張穎穎，但雙方都未承認，而最近台灣資深狗仔「小葛」葛斯齊在《錢進新世界》節目中再爆汪小菲曾因張穎穎吃醋與人打架，不過汪小菲3日在抖音直播曝近況，表示自己好好的。



而綜合《ETtoday星光雲》、《NOWnews今日新聞》多家媒體報導，除了與張穎穎緋聞情事外，小葛還爆料汪小菲在大S與具俊曄登記當天，找人深夜時去大S家中把傢俱搬走，並堆放在「S Hotel」的地下車庫，不過對於這段爆料，大S方面或汪小菲截至目前為止皆未回應。

張穎穎美照：

+ 50

延伸閱讀：

黃明志出事了！60億一夜蒸發 王力宏也消失

詹雅雯罹帕金森氏症 驚爆4/6腦部開刀

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】