小S無辜被汪小菲母子夾擊！突煞停新碟宣傳　新歌追憶亡父超催淚

小S以elephant DEE身分推出新專輯「elephant DEE的demo Oops!」，卻因近期遭前姊夫汪小菲猛嗆，又被汪小菲媽媽張蘭酸是「闖禍的嘴」，今原訂舉辦的餐會也取消，損失雖不便透露，但她仍是在凌晨上線新歌〈欠揍的你〉獻粉絲，至於是否會因家事打亂接下來唱片宣傳計畫，經紀人表示「都還在討論中」。



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新歌〈欠揍的你〉是小S獻給天上的父親：「因為我不希望大家對他的印象好像只是很愛喝酒的爸爸，好像我們不愛他。可是其實我們非常愛他，我想把我真實的感受，還有我們跟爸爸的相處之間的事寫下來」，難忘小時候爸爸都會把她和姊姊放在掌上舉高，她們總覺得好玩又害怕，長大後爸爸只要知道她們喜歡什麼牌子的泡麵或麻荖，都是一箱一箱送，從中也感受到爸爸的愛。

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拍攝MV時，導演讓她在寧靜的夜晚緩緩地沿著一大條筆直的路邊走邊唱，她想起過去和爸爸相處的細節，回憶都湧上心頭，尾聲甚至流下眼淚，令人動容：「在拍攝的當下想起很多瑣碎的片段，想到他每次回到家一定會吹口哨，然後我們喊『爸爸！』的畫面；想到他帶著我們到公園裡拍寫真集等等，很多很珍貴的小事」。

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