天意弄人？大S老公具俊曄竟與汪小菲繼父撞臉　網民：求心理面積

40歲內地富商汪小菲先是嗆前小姨子小S「藥吃太多」，接著又表明自己想要孩子，「不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸」，不願和大S生的一雙兒女要認具俊曄為新爸爸。現在內地網友發現，汪小菲會崩潰的原因，除了男方年紀較大又是韓國人之外，竟然和他的繼父同樣都是光頭，帶著粗框眼鏡，像到讓人傻傻分不清，疑似撞臉讓他心情更加不美麗。



田益賓（右）和張蘭在一起超過20年。（Source：微博）

張蘭和第一任老公汪則翰離婚時，汪小菲年僅6歲，母子到加拿大打工賺錢，前夫另組家庭後，張蘭1994年結識外號老六的攝影家田益賓，兩人在一起超過20年。為人低調的田益賓愛好音樂，吉他跟唱歌皆獲得好評，曾經冒險前往北韓拍攝震驚世界的《舞過三八線》，也多次赴美國開設展覽。

不過汪小菲和這位繼父並沒有太多的互動，早前被媒體捕捉到一家三口出席晚宴，雖然同桌但全程毫無交流，汪小菲表情甚至有些不悅。如今網友挖出汪小菲繼父和具俊曄的對比照，外型神似也都喜歡音樂，不由得驚呼「開始懂了」、「輪迴真的嚇人」、「怪不得汪小菲最近情緒不穩，兩個光頭」、「求汪小菲心理面積」、「和光頭槓上了」。

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