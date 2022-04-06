反起跑線聯盟．專訪｜周家怡爆劇組呃細路　潘燦良：佢哋叻過大人

在生活中不時都會聽到老一輩說：「養兒方知父母恩」，意思是當自己成為父母後，就會知道養育子女並不是一件容易的事情，同時明白到父母當時的心情及恩情，近日在ViuTV播出的劇集《反起跑線聯盟》以貼地、輕鬆方式演繹時下香港家長在教育子女時所面對的問題及難關，令觀眾更能體會到這句話，當中作為主演之一的潘燦良及周家怡在戲中飾演單親父母，演技獲得不少觀眾的好評，但在現實中二人仍未生兒育女，二人早前接受了《香港01》專訪，分享自己在「未知父母恩」的情況下，如何拿捏單親父母角色、幕後趣事及父母對他們的教育方式。

在劇中潘燦良與周家怡的育兒立場截然不同。（葉志明攝）

提到二人在現實中都未有子女，問演繹單親父母會否很困難時，潘燦良就直認：「當然有啲難度啦，我自己又唔係爸爸，更加唔係單親爸爸，但係個劇本寫得好，佢嘅情節同發生嘅事情唔係天馬行空，當中考究過好多Cases，係唔少家庭會遇到嘅情況同問題。」他又指因為劇本中的人物、關係和故事所寫得整完，所以特別容易投入，而周家怡亦非常認同：「劇中嘅人物設定好得意，例如Charles（潘燦良飾）嘅性格，一個單親爸爸鍾意另一位單親媽媽，係個故仔本身Set咗啲好有趣嘅嘢，變咗做唔使好刻意去做」。

潘燦良直認飾演單親爸爸有啲難度。（葉志明攝）

二人作為劇中的主演，幾乎每一個情景都與小演員有對手戲，被問到與他們合作的感受時，潘燦良說：「小朋友就一定百厭，不過佢哋個種百厭又唔會令你討厭。」當聽到周家怡在旁附和「唔係曳個種百厭」時，阿燦繼續爆料：「真係好活潑！而且佢哋真係人見人愛，個個都係天才，譬如佢個仔（Billy）同我個仔（Martin），呢兩位小演員都未拍過戲，但係佢哋好聰明，好快就學識咗我哋啲拍攝術語、拍攝步驟同程序。」

此時，周家怡亦分享了幕後趣事：「我哋幕後團隊、副導演仲有編審真係好犀利，佢哋用咗好多時間同小朋友相處，用咗好多唔同方法，鬧又有、話又有、氹又有、呃又有，乜都出齊！」而家怡隨即解釋為何要被騙小演員：「可能有場戲比較傷感，就會同佢哋講『你哋試諗下拍埋聽日呢場戲就見唔到我哋』，佢哋有啲聽完會入咗戲，喊到好淒涼。」潘燦良補充說：「Cut機之後就要同佢哋講話『假㗎，假㗎，唔係真㗎。頭先只係一場戲，聽日我哋繼續會拍㗎！』」阿燦受訪時還模仿小演員的聲線說：「哎呀，好傷心呀！」場面非常好笑！

周家怡分享了幕後趣事，認為現時的小朋友好聰明。（葉志明攝）

被問到用這種方式令小朋友拍喊戲，會否令你們失去小演員對你們的信任，反而導致拍攝不順利時，家怡表示：「其實佢哋知㗎！嗰種呃只不過係話畀佢哋聽場戲係咁樣拍，佢哋係好鬼醒，你唔使諗住會呃到佢哋！」阿燦亦表示：「佢哋叻過晒我哋！」

對於劇中「虎爸」、「虎媽」的行為，周家怡與潘燦良是相當不認同的，阿燦表示：「如果自己做父母應該係『反起跑線聯盟』嗰邊，其實唔會逼小朋友逼得咁緊要，佢哋自然會有自己嘅發展，係唔係一定要讀書好、考第一，先至有好嘅將來，或者好嘅人生呢？我唔認同嘅，如果佢搵到自己嘅興趣自然會努力去追求。」而家怡亦非常認同：「我成日都覺得好多嘢係弄巧反拙，應該隨佢哋自己發展」。

周家怡與潘燦良是相當不認同「虎爸」、「虎媽」的行為。（葉志明攝）

雖然周家怡與潘燦良還未成為父母，但必定做過子女這個角色，被問到家中的父母是否是「虎爸」、「虎媽」時，周家怡就表示：「媽咪比較嚴厲，而爹哋比較放縱，所以會有個平衡喺到。」而潘燦良表示自己好幸運出生在比較草根的家庭，父母沒有怎樣接受過教育，但也沒有被要求獲得優異的讀書成績，反而是採用隨遇而安的心態：「讀到就讀，讀唔到就算啦！」阿燦更自爆讀書時期成績好差，當時他便詢問母親能否到演藝學院讀書，而母親亦非常支持兒子的決定，他憶述：「佢都唔知我讀咩，諗住讀書就係好事，然後我話係學演戲，阿媽即刻問『即係乜嘢啊？去啦，你鍾意就去讀啦』」他非常感謝母親當時的支持，因為有他們的支持才有今天的成就。

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