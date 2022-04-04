反起跑線聯盟︱張敬仁選港姐人氣達Top 3？　曾拍超尺度同性床戲

由梁詠琪、強尼、潘燦良、周家怡主演的ViuTV自創劇《反起跑線聯盟》因題材貼地，成績亦非常理想，首周播出便有平均5.1點收視，緊隨MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆主演的《大叔的愛》（平均6.4點），成為全台首播周平均收視第二高劇集。雖然在劇中有不少演員對於觀眾來說是新面孔，但當中飾演幼稚園老師的張敬仁（Kendy）原來早在2013年透過參選港姐於香港節目首次亮相。

張敬仁（Kendy）原來早在2013年透過參選港姐於電視亮相。（IG/@kendy_cheung）

現年35歲的張敬仁（Kendy），就讀大學的時候就已經移居到美國，在成為演員之前，曾經在芝加哥任職投資銀行分析員。而Kendy是選美出身，她於2013年在美國參加全美華埠小姐選舉並獲選第三公主，同年她回港參加香港小姐選舉，在準決賽中獲得35,808票的觀眾投票，與陳凱琳（60,464票）、劉溫馨（35,936票）成為最高三位，躋身總決賽更被視為次熱之選，不過Kendy最終的總成績為8.15％排行第六名，未能奪冠。

Kendy 於2013年在美國參加全美華埠小姐選舉並獲選第三公主，這個選舉陳法拉都有參加過。（IG/@kendy_cheung）

近日Kendy與在劇中同樣飾演幼稚園老師的李炘頤（Alina），於練美娟和強尼主持的《晚吹─有酒今晚吹》亮相講述自己的拍攝經歷，當中Kendy分享自己於2013年參選香港小姐的心情，做自己當時非常緊張：「就係出場嗰下會好騰雞，加上我係1號，記得當時有記者問過『你驚唔驚自己行先死先』，我覺得問題好尖銳，第一次見記者就問啲咁嘅問題，不過係幾好嘅經驗，」不過Kendy又言：「但而家諗返轉頭，問我『你會唔會再參選』，我就唔明白點解當年會做出咁嘅決定」，當時落選的Kendy放棄與無綫（TVB）簽約，並於自由身發展，於2019年加入黃百鳴電影公司「東方影業」旗下天星演藝有限公司，為吳千語及栢天男的師妹。

「暗黑系sheshe」引起不少網民討論。（IG/@kendy_cheung）

Kendy在這些年參演過約六部電視劇，其中最令網民印象深刻的莫過於在《賤民20》中飾演同性戀者Leslie，在劇中與吳海昕在床上激吻，引起網民熱烈討論，被稱為「暗黑系SheShe」。

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