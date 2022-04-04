三台收視報告｜《飛虎3》成績出爐 《反起跑線聯盟》面臨最大挑戰

三台收視報告又再出爐，今次的日期是3月28日至4月3日。今次報告TVB劇集《飛虎3壯志英雄》迎來大結局，還有兩套綜藝節目都有不錯的水準，而ViuTV同樣有好收視撐住港劇《反起跑線聯盟》，不過最新一個星期將會力撼TVB神劇《金宵金廈2》，未知能否保持成績。



先講TVB，劇集《飛虎3壯志英雄》已經播放完畢，最終全劇總平收視為21.5點，成績未算理想。其實飛虎隊這個題材近十年已經有五套作品，兩套是TVB三套是邵氏，劇情大致上雷同，當然在故事和拍攝上是有進步的，但難免令人有所厭倦，亦有可能是導致收視未如理想的因素，始終演員陣容其實算很龐大，絕不應該只限於這個成績。

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劇集方面未有突出，綜藝節目還能保持水準，雖然並不是很多，但在14-15點左右是合理數字。《講你都唔信》和《芬蘭潮什麼》同步播了兩星期，前者錄得的收視為都是14.5點，後者則是15點和14.8點，《芬蘭潮什麼》連續兩星期壓倒星光熠熠的《講你都唔信》。雖然只有梁芷珮一位女主持，但卻有不少新畫面衝擊大家，在疫情肆虐下已經很久沒外遊的香港人，能夠望梅止渴也未嘗不是一件壞事。

梁芷珮一人撐起節目。

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而ViuTV的劇集《反起跑線聯盟》繼續維持在5.1點，這個成績算是不錯，有鑑於TVB這兩個星期的劇集收視都不太好，所以《反起跑線聯盟》即將面臨比較大的挑戰，因為第一輯被喻為「神劇」的《金宵大廈2》即將播出，隨時有爭收視的情況。

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