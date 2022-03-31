反起跑線聯盟｜7歲孫詠軒獲讚資深演員　阿媽練美娟要叫佢前輩？

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》最近在99台熱播，劇集講述一班拒絕成為「怪獸家長」的父母，及要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園裡各自為自己的理念辯護，而展開連場激戰。 在劇中飾演「為為」羅有為的小演員孫詠軒（Hayden）與練美娟及ERROR成員肥仔飾演一家人，無論在劇中還是現實生活中，都是一位搞笑的小朋友，在劇中肥仔有需要拍攝跳舞戲份，他與劇中Hayden拉筋做運動時，會自爆金句「壓我條筋，加五百蚊」等等，逗得大家不時爆笑。

與練美娟及ERROR成員肥仔飾演一家人。（資料圖片）

前日（29日），Hayden在Instagram上公開被《反起跑線聯盟》第一副導演駱子康稱讚的照片，指Hayden是位天才小朋友，由於在拍攝上有很多經驗，因此是大家的大前輩！現年年僅七歲的Hayden在圈中有一定的資歷，他除了在《反起跑線聯盟》中飾演娟姐囝囝羅有為，在2020年還參加過ViuTV另一部電視劇《暖男爸爸》。

除此之外，Hayden還曾經參演無綫（TVB）電視劇《星空下的仁醫》，在2019年的時候亦有參與過電影《你咪理，我愛你！》的拍攝。在廣告方面的戰績更厲害，所接拍廣告方面一年比一年多，2018年的時候只有一個廣告，去到2021年廣告量急升，一年需要接拍16個廣告！而且Hayden曾經參與ERROR成員肥仔（梁業）《Dear MaMa》的MV拍攝，當中還與影后鮑起靜有對手戲，MV中煽情的歌曲及三人的演技，令不少聽眾睇完都會眼濕濕。

Hayden曾與影后鮑起靜有對手戲。（IG/@suen_hayden）

而娟姐日前在節目《晚吹─有酒今晚吹》中分享與軒軒的趣事，指他是自己的「前輩」並表示：「我個仔喺劇中相對地係大個嘅，我覺得五官似我，身形就似肥仔，我個仔係『老油條』，佢人生拍過近百個廣告，我都要叫佢『前輩』，佢係若無其事，會好從容同你講：『我都拍過50幾個啦！』跟住就行開咗，我同肥仔企喺度叫佢做『前輩﹑前輩』」，非常好笑。

娟姐日前在節目《晚吹─有酒今晚吹》中分享與軒軒的趣事，指他是自己的「前輩」。（節目截圖）

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