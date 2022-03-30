機智女法醫 | 蘇曉彤驗屍有據可循　「女法醫」最早可追溯至秦代

由蘇曉彤、王子奇主演的古裝劇《機智女法醫》（內地名：《御賜小仵作》）正在翡翠台熱播，作為2021年上半年的網劇「黑馬」，劇集引起很大迴響，不止撇除世俗對仵作的偏見，在感情方面簡單不拖沓，雖然是甜寵劇，但一眾主角對事業也非常認真，相當專業。



《機智女法醫》口碑不俗。（劇照）

劇中摒棄了血腥的驗屍場面，以書畫代替，呈現了很多驗屍細節，其實這些都有一定根據。譬如「楚楚」（蘇曉彤飾）一出場的「百寶箱」，用於驗屍的工具；將醋灑在火上藉蒸汽祛除屍臭味；蒸屍體配以白梅餅浮現瘀傷等，古代仵作也有自己的「工具箱」，包括鋤頭、鏟、布條、蒜、姜、醋，將蒜同姜搗碎，再混合醋，揉和在布條上，以蒙住口鼻，隔絕屍臭與疫病，同時還有一個皮褡褳，裏面放有各式小刀、小錘、錐子等，用於解剖。在宋慈所著的《洗冤集錄》中記載：「驗屍並骨傷損處，痕跡未見......或更隱而難見，以白梅搗爛攤在欲見處，再擁罨看。猶未全見，再以白梅取肉加蔥、椒、鹽、糟一處研，拍作餅子火上煨，令極熱，烙損處，下先用紙襯之，即見其損。」

不過，唐朝尚未有「仵作」這一稱呼，從現存的文獻來看，五代王仁裕所著的《玉堂閒話》中首先出現「伍作」，宋初《疑獄集》最早寫作「仵作行人」，而古代很早便有從事「驗屍」工作的人，被稱為「牢隸臣」，「睡虎地秦簡」中《封診式》載有最早的驗屍記錄，當時的現場勘查為「診」，由縣令派出的「令史」和「牢隸臣」實施，另外，書中還提及「隸臣妾」，主要負責檢驗女性與胎兒，由此可知，至少在秦代，已有「驗屍」工作，影視作品中的「女仵作」也有可能是存在的。

楚楚的驗屍能力很強。（劇照）

除此之外，由於古代的封建思想，仵作通常出身卑微，多為賤民奴隸，且其子孫三代都不能參加科舉考試，因此劇中「楚楚」去長安考試是不存在的。另外，清朝之前，仵作行列都只是民間身份，朝廷不予錄用，直到清朝雍正年間，仵作才被朝廷列為專門負責驗屍的「衙役」，但俸祿也只是最低級別，每個月只有一兩，相當於246港元，三年無過每個月可有二兩，可見地位相當低下。

仵作身份卑微。（視頻截圖）