《社內相親》大結局「第11集床戲反成劇迷焦點」點知漫畫尺度更大

南韓劇集《社內相親》改編自漫畫《我和社長相親相愛》，戲劇還原度雖然滿高，但還是有幾幕經典場景未演出來，比方說社長姜泰武求婚後，與申夏莉舉辦唯美婚禮，還度過一場浪漫蜜月，「副CP」車室長與陳映書則是迎來浪漫的同居生活，漫畫版本的後續引起熱烈討論。



《我和社長相親相愛》漫畫版的正傳已完結，番外篇則是在KAKAO WEBTOON連載中。戲劇5日畫下大結局，但漫畫版的內容更加完整，社長姜泰武與申夏莉的初夜尺度更大，他霸氣宣示「讓我聽見妳的聲音」，一路吻到鎖骨。

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姜泰武的申夏莉愛情獲得爺爺支持後，他也發揮超高效率求婚，申夏莉披婚紗出嫁，兩人還共度了浪漫蜜月；另一方面，「副CP」車室長與陳映書的戀情同樣修成正果，在玫瑰花擁簇之下結婚，陳映書牽著老公的手：「我們打算先住在成勳現在的住處。」展開同居生活。

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戲劇完美畫下大結局，粉絲也萌生轉追漫畫的念頭，開心表示「漫畫真的甜炸」、「追完戲劇追漫畫剛好」、「兩種版本都喜歡」，《社內相親》堪稱本季改編漫畫最為成功的作品。

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