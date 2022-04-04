社內相親｜社長安孝燮曾箍牙?Jessica、南柱赫靠牙齒矯正逆轉顏值

愛美是人的天性，加上醫療科技的進步，令俗稱箍牙的牙齒矯正費用和過程變得越來越便宜和方便。在講究外表的韓國，箍牙可謂相當普遍，特別是需要透過外表及形象工作的藝人來說，一口整齊的牙齒更是不可或缺的一部分。除了少女時代前成員Jessica和南柱赫曾以牙套整牙，近期因為《社內相親》而升格為新一代男神的安孝燮以及朴寶英都曾經歷過牙套時期，整個外形相差好多，令人嘖嘖稱奇。



一個親切的笑容能給人留下深刻印象，是建立見面的第一步。如果笑起來時，把參差不齊牙齒展露，初次見面可能已扣了不少印象分。所以不少人都會做牙齒矯正，只要花費不多的金錢，就可以換來一副持續大半生的健康牙齒。除此之外，不少人在做完牙齒矯正後，在外表上都有「易容級改變」。

安孝燮

《撲通撲通LOVE》、《社內相親》劇照

近期以《社內相親》人氣急升的安孝燮，被稱作外表沒有辨識度的演員，有人覺得安孝燮在《社內相親》內一時像金秀賢，隔一會又以為看到宋仲基，甚至是丁海寅和朴敘俊的合體。事實上安孝燮在出道初期作品《戒指女王》中，下巴看起來有點突出及稍長，讓人看起來反而有點像黃光熙。

安孝燮出道初期，下巴看起來有點突出及稍長，讓人看起來反而有點像黃光熙。（《戒指女王》劇照）

作為專業演員，安孝燮每次演出都會傾盡全力，不惜在體重上下功夫。在演出《雖然30但仍17》時為了演出運動員瘦了8公斤，但拍攝《深淵》時增重10公斤到70公斤，前後相差18公斤。韓國網友們推測安孝燮應是戴了牙套矯正，所以令他臉型不但沒有變成「發水麵包」，反而越變越完美，越來越有「始祖鳥」社長氣場。

安孝燮出道初期，下巴看起來有點突出及稍長，讓人看起來反而有點像黃光熙。（《雖然30但仍17》劇照）

南柱赫

南柱赫（IG@skawngur）

最近另一個人氣急升的男星，當屬《二十五，二十一》的南柱赫。南柱赫演出《Who Are You－學校2015》爆紅，被封為是新一代「最佳男友」。不過當他初中畢業照被曝光後，令一眾網民驚訝原來最佳男友並不是天生的帥。初中的南柱赫以一頭「八両金」髮型，配以蠟筆小新式粗眉及哨牙，和花美男完全接不上邊，甚至乎是第二個人。

南柱赫曾大方接受訪問中表示，自己一共矯正過兩次牙齒，整個臉型才大幅改變。從他在高中的自拍已隱約有和現在相似的外表，到YG KPLUS事務所的「1日模特兒體驗」比賽贏得獎金後，聽從前輩張基龍的建議再度箍牙，令臉型變得更精緻，鼻樑看起來也變得更挺。

南柱赫現時臉型精緻，鼻樑看起來也很挺。（《二十五，二十一》劇照）

黃正音

《她很漂亮》劇照

演出《她很漂亮》的黃正音（亦譯作黃靜茵）演技自然，以爆炸頭及滿臉雀斑的「醜女」形象受到觀眾喜愛。黃正音出道初期沒有箍牙，只要一笑起來就會露出粉紅色的牙肉，門牙還有少少向外凸出。經過一陣子箍牙療程後，黃正音看起來臉變小，笑起來更優雅，簡直是牙診所外掛著的典型例子。