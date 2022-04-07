王喜受傷被台灣網紅用性感照恥笑？郭鬼鬼低胸裝不及染紅口罩搶fo

王喜於4月3號自爆赴台於機場接受PCR檢測時爆鼻血發文控採檢人員處理不當，網友對「鼻血事件」各持不同看法，引起熱議。台灣網紅郭鬼鬼5號於Instagram分享「同款口罩染紅」照片，有網友一看照片直說「太明顯在諷刺誰了」。



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郭鬼鬼5號分享「流鼻血」且「染紅口罩」掛在一旁的照片，不過她特別於照片上標記「Ketchup and masks」，表示紅色是茄汁。她還寫道：「受污染後的口罩應立即更換，不能再使用了！落實防疫，確保你我健康。台南市一員郭鬼鬼關心你。」雖然她未點名人物事件，不過網友仍秒懂，並留言「我懷疑阿鬼在嘴人但我沒有證據」、「時事梗喔」、「感謝為王生發聲...」。

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而她照片中露深溝，也讓網友歪樓直呼「是被自己辣到流鼻血的概念嗎？」、「這麽胸！！難怪流鼻血」、「好辣」，還有網友留言打招呼「嗨 雪乳戰神」，郭鬼鬼也回應「嘿嘿」。

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