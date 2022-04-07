不止園子溫潛規則女星？3個圈中人涉性侵　吉高由里子聲明藏玄機

【園子溫／梅川治男／吉高由里子】日本演藝圈近日連環爆出性侵醜聞，包括園子溫、名導榊英雄、資深男星木下鳳華等，就連監製梅川治男也遭指控強逼女星拍攝不雅照，引發各界關注。



而曾與園子溫、梅川治男合作過的女演員吉高由里子6號公開發聲，表示「真的很遺憾」，心疼被害者的夢想遭到利用，成為此次風波的開槍第一人。

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吉高由里子6日在Twitter發文，開頭就說：「唉…這次的事件中，都是些不想聽到的名字…」她表示，利用自己身份地位優勢去欺騙追夢人的行為十分不對，「真的很遺憾。」也直言被外界覺得「演藝圈就是這樣的世界」，對於抱持真誠與熱情撐起演藝圈的人非常失禮。

吉高由里子雖然全文未指名道姓，也沒說出是針對什麼事件有感而發，但她與性侵風波當事人基本上都合作過，加上她是因主演園子溫的電影而出道，因此被網友認為是在譴責性侵事件，眾人也紛紛聲援「吉高能站出來發聲真的好帥氣」、「看得都要哭了」、「要說出這些話真的很需要勇氣」。

性侵醜聞曝光後，日本鬼才導演園子溫跌落神壇被媒體封為「淫魔」。圖為園子溫及其妻子（Getty Image）

榊英雄、木下鳳華於3月捲入性醜聞退圈後，園子溫、梅川治男也被爆利用自己的職務和地位之便，要求女演員發生性關係、「潛規則」換取演出機會，還曾有女星因為拒絕而慘遭換角，黑幕令人髮指。

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