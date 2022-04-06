園子溫被指慣性「潛規則」　女星爆︰拒絕後會換人當面交歡

日本知名「Cult片」導演園子溫。（Getty Image）

日本知名「Cult片」導演園子溫，被兩名女性指控性侵，並指園子溫嘗試對自己「潛規則」，提出要她們出賣色相以換取演出電影的機會。

園子溫的電影代表作品，左起《自殺俱樂部》《紀子出租中》《冷血金魚佬》《戀之罪》。（imdb）

年屆60的園子溫，多年來都是國際影展的常客，屢獲殊榮。他的電影以極度表現式的視覺美學呈現聞名，詩化與超現實的處理亦令他的電影自成一格。從影近四十年，代表作包括《自殺俱樂部》《奇幻馬戲團》《紀子出租中》《愛的曝光》《冷血金魚佬》《戀之罪》等。去年亦拍攝由尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的電影《鬼域的罪迷宮》（Prisoners of the Ghostland）。

園子溫最新電影《鬼域的罪迷宮》。（imdb）

《鬼域的罪迷宮》由尼古拉斯基治主演。（imdb）

針對園子溫的性侵及「潛規則」指控，來自日本的女性週刊《Shukan Josei》。一位日本電影發行商的行政人員向雜誌透露：「時至今日，仍然有導演能夠毫不猶疑地對女演員說：『如果妳與我發生性行為，便讓妳演出角色！』他的電影廣受好評，令很多女演員希望得到演出機會。他毫不在乎地利用這一點侵犯女性。這個導演叫園子溫。」

據《Shukan Josei》報導，一位佚名女演員透露，園子溫告訴她多年來無數女性因為想演出他的電影而與他發生性行為，而她們在電影業的成功，亦完全有賴於他。而園子溫亦有向這位女演員提供工作機會，她講述園子溫在提出後，便企圖強行與她發生性行為。

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當她拒絕後，園子溫便請另一位在他電影中演出過的女演員進房，當面與這位女演員發生性行為。而當在場這位女演員深表震驚期間，助導便請她離開，還以為助導向她提供協助時，原來對方企圖將她帶到情趣旅館。

亦有另一位佚名女演員透露，當園子溫向她提出要以性行為換取演出機會時，他直言：「我想一邊與妳發生性行為，妳一邊與男朋友通電話。」但她指自己沒有男朋友，園子溫便說：「快找一個，我喜歡這樣做。」

對於週刊的報道，園子溫透過經紀公司回覆，「對於給相關人士帶來不便和關切，我們深表歉意。」至於報道內容就似有很多與事實不符的地方，稍後會透過經理人商討處理方法。

園子溫與妻子神樂坂惠。（Getty Image）

園子溫目前已婚，妻子為前寫真偶像、女演員神樂坂惠。夫婦於2019年開始，育有第一個小孩。神樂坂惠曾經在園子溫的幾部電影中演出，包括名作《冷血金魚佬》及《戀之罪》，當中亦有不少裸露場面。