雞排妹鄭家純FB曬性感照　不及懷中萌貓吸晴？3小時勁吸1.5萬like

台灣女星「雞排妹」鄭家純長相甜美，憑著嗆辣作風和火辣身材擄獲一票粉絲，除了演藝工作外，她也斜槓自創情趣用品副業，是不少人心中的女神。7號晚鄭家純發文分享，在台灣連假不在家的這幾天，回來後貓咪變得特別黏人，結果照片意外洩露酥胸，讓網友暴動「下輩子投胎當貓」。



鄭家純晚間在Facebook發文，指出清明連假這幾天有事外出不在家，結果回來後的這幾天，家裡養的小貓咪變得超黏人，無時無刻都緊緊抓著雞排妹不放，她捕捉下貓咪可愛的樣子，曬出一張由上往下拍的自拍照，雖然她沒有拍到自己的臉，但超萌的黑白花貓躺在她的大腿上，溫暖蜷縮在鄭家純懷中，看起來相當想念主人。

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不過除了可愛的貓咪很吸睛外，更多人注意到鄭家純胸前一片火辣地帶，她身穿灰色低胸背心洋裝，露出白皙肌膚及傲人雙峰，深U設計讓她的北半球呼之欲出，性感指數爆表，鄭家純也在留言處加碼分享不同角度的抱貓照，渾圓胸型一覽無遺，引起粉絲暴動，短短3小時就累計超過1.5萬人按讚。

照片曝光後引起網友熱議，紛紛留言「放開那隻貓，有種對著我來」、「天阿，我下輩子投胎一定要當貓」、「我要跟喵喵換個位置」、「我想當家純的貓咪了」、「我沒看到貓正常嗎」、「有美女抱還臭臉」、「重點不是貓」、「我要跟那隻貓交換」、「這個視角會讓人噴鼻血耶」。

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