雞排妹鄭家純真空試穿性感露背裝　網民發現腰間驚現「詭異手印」

28歲台灣女星雞排妹（鄭家純）憑著嗆辣作風和火辣身材，擁有一班忠實粉絲，經常不吝分享性感曲線的她，近日又在社交平台上釋出穿新衣的自拍美照，然而有眼利網友發現，她竟沒穿內衣，前後福利全被看光光。



雞排妹日前在社交平台上曬出一張身著蜜桃粉色細肩帶長禮服的照片，興奮向粉絲介紹「這件還有銀灰、墨綠色」，合身剪裁不僅將她穠纖合度的性感曲線完美襯托出來，低胸設計更讓豐滿上圍若隱若現。

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雞排妹還在留言區大方放送背後高清照，全裸設計讓不少粉絲又驚又喜，也被抓包原來雞排妹試新衣沒穿內衣，令人想入非非。她還透露自己另外又買了一件純白色繞頸禮服，背後同樣開到直逼臀部，線條十分撩人。

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