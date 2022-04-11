韓國明星工廠SM加入中國成員攻市場　藝人紛紛離巢聲勢大不如前

韓國知名娛樂公司SM Entertainment曾是韓國娛樂圈龍頭，SM Entertainment由李秀滿於1995年成立，亦是韓國有名的「明星工廠」，打造出多隊知名團體：東方神起、Super Junior、SHINee、EXO及少女時代等，這些團體在80及90後心中佔了不少位置，多少少男少女曾經為了目睹偶像風釆可謂卯足全力。而且多個團體中亦會加入中國藉成員以攻打中國市場，搶盡人氣。近年，SM Entertainment龍頭位置勢力已經大不如前，原因離不開旗下藝人約滿離巢及公司續約條件苛刻等。

SM Entertainment Logo (ig@smtown)

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韓流由2009年起開始盛行至2019開始衰落，這十年韓流如日中天，「明星工廠」打造不少天團出現。久而久之多隊團體的中國藉成員離團發展，如：韓庚、周覓、劉憲華、張藝興、鹿晗、吳亦凡、黃子韜及宋茜等人紛紛離巢，現今中國藉藝人留下來的只有最新團體的數位，大部分的中國藉藝人已回國發展。最近兩位周覓及張藝興也官宣離開韓國公司，在中國設立個人工作室繼續演藝生涯；亦有藝人因不滿公司的續約條件過於苛刻於是離巢；更有藝人因為於韓國犯下過錯而導致被粉絲排擠，無緣再次出現。總括而言，韓國SM Entertainment過往十年打造的數團天團，留下來的藝人只剩小貓數隻，加上韓流沒落令聲勢大不如前。

SM Town (SM Entertainment Facebook)

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