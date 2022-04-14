金宵大廈2劇透｜李施嬅第三身份出現　將成為全劇解迷關鍵？

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》最新一集（14日）《對倒（上）》劇透。



《金宵大廈2》上集講到，吳氏夫婦（黃子雄、樊亦敏飾）將Louisa（黃婉華飾）當成女兒般對待，原來他們曾有一段不堪回首的往事。「一家人」生活下來，Louisa逐漸忘記傭工的身分，更享受着被吳生、吳太稱呼為Lulu的人生，直至她聽到阿邦（林景程飾）與吳氏夫婦爭吵……

精神病院內，女醫生認為男病人不需接受更嚴峻的治療，計劃卻趕不上變化，男病人被安排重度電擊治療，情況極度危殆……Ella（李施嬅飾）清楚眼前人與認識的Maurice（陳山聰飾）根本是兩個人，為找出原因而闖進金宵大廈的七樓半。

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金宵大廈2｜黃婉華塗黑扮外傭變國際新聞 被斥對菲律賓人不尊重

金宵大廈2｜黃婉華塗黑扮外傭被指不尊重 TVB：無意表達不尊重

劇透注意！

Ella穿過了金宵大廈的七樓半，進入了平行宇宙的另一個維度，更被街坊誤會是另一位女生Lydia。精神病院內，女醫生漸漸開始明白到男病人所講的世界。

金宵大廈被地產發展商收購重建，面臨遷拆，發展商用盡卑鄙方法逼住戶賤價賣樓。Ella被困於金宵大廈內，竟發現這裡有Maurice存在過的痕跡……Ella音訊全無，Maurice卻在一瞬即逝的空間，感覺到Ella正處於危險之中……

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