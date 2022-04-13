東張西望｜內地醫護來港易免住隔離酒店　安排住私人屋苑街坊驚訝

香港去年年底爆發第五波疫情，高峰時期曾經每天上萬宗，醫院嚴重淪陷，醫護人手嚴重不足，所以政府實施了聘請補充勞工計劃，可自由聘請內地醫護來港。內地醫護來港使用來港易計劃，可免卻入住隔離酒店，只需進行家居隔離7天即可。

補充勞工計劃 (節目截圖)

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今日（13日）《東張西望》講到荃灣一間護老院由內地聘請了一行12人的醫護來港工作，安排入住荃灣一私人屋苑作為宿舍，內地醫護被安排在這屋苑一單位進行家居隔離，有住戶見此情況感到意外，以為只是一個大家庭搬來，沒有想過是內地醫護在此進行隔離。有住戶從閉路電視中見到有醫護曾離開單位，於是聯絡管理處進行了解，是否已經違反隔離令。

東張西望亦聯絡到護老院負責人了解，負責人陳先生表示：「內地醫護係經來港易進入香港，所以唔洗去酒店檢疫，至於點解離開單位，可能係掉垃圾或然者入境後第5及第12日需要到社區中心進行檢測。」而大廈居民稱為何單位可以租後用作隔離用途，而大廈公契亦有列明單位不能夠作為床位式的宿舍，而且居民多為對這事情比較反感。另外亦曾發生一個小風波，因為醫護仍在隔離期間，於是餐膳都由護老院安排送到單位，住戶見送餐人員非大廈居民要保安員先進行登記，最後送餐人員沒有登記便離去，加速事情發酵。事件最後護老院表示讓步，另找單位予內地醫護仍宿舍之用，才平息事件。

內地醫護在私人屋苑作宿舍 (節目截圖)

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