棒棒堂小煜自爆被黑道恐嚇兩年　發長文揭發合夥人惡行：貪得無厭

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小煜（楊奇煜）日前在社交平台發文自曝，有事業的合夥人想要退股，但是卻是透過黑道來威脅恐嚇，而且時間長達兩年，這讓他忍無可忍，決定找律師提告。

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小煜今年7月才登記結婚成為人夫，隔月更公開即將為人父的喜訊，不過日前他則公開一件忍了很久的事，原來他的髮廊有位股東想要退股，不過卻捏造不實合約以及不實謠言，目的就是想要取得更多錢，而且還讓黑道人士來恐嚇威脅，想要透過律師以合法管道溝通，對方又不願意。

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這樣的情況已經持續兩年，這讓小煜忍無可忍，所以決定請律師對這種種的不法行徑提出告訴，最後更感嘆：「2020已經很多事情了，能不能更感恩惜福一些，把害人的時間放在愛護身邊的人，不是很好嗎？？」。

所有的投資都有賺有賠 處理事情也應該用成熟的方式 大家辛辛苦苦打拼出來的髮廊 絕對不允許任何人破壞 有位髮廊前合夥人因為想要退股 捏造了不實的合約 捏造了不實謠言 還想要獅子大開口要更多的錢 難道人就一定要這麼貪得無厭嗎？ 不斷的找黑道兄...

楊奇煜發佈於 2020年11月4日 星期三
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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