棒棒堂阿緯爆經營點心店辛酸事　百億身價老婆淪掃地工但苦中帶甜

「棒棒堂男孩」出身的男星阿緯，選擇在2015年另闢道路，代理港式飲茶「點點心」，一路走來已過了5年，他27日吐露心情，表示員工在群組裡一句「點點心生日快樂，五歲了」，讓他突然意識到經營至今已經5年了！

阿緯說道，其實自己對餐飲業毫無經驗，但最初老婆一句話的支持，讓他毅然決然投入創業。阿緯透露當時花了半年時間，不厭其煩的被拒絕、再拜訪，終於取得台灣「點點心」的品牌授權發展。

阿緯的「點點心」現已走上軌道（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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阿緯表示，雖然當時配合百貨開幕讓「點點心」有了不錯的起步，但困難也來得猝不及防，「餐廳每天都有問題、人員一夜一半以上離去、一天忙碌到只喝一杯水」，他更透露外傳有百億身價的老婆一路相挺，不僅天天陪他到收工，甚至在當起料理起店內清潔，感性寫下「看著老婆的背影，幾乎天天陪著我到凌晨兩點才離開，一個千金，卻總是最後一位掃地拖地的員工。」

阿緯不諱言經營困難，「曾經真的有一度，我們可能瀕臨放棄」，但好兄弟威廉跟小煜不時暗示想買股份，讓他瞭解這是個不能放棄的事業。隨著「點點心」5歲了，阿緯說道：「未來點點心會持續將『好吃、新奇、又好玩』的理念，帶到更多的城市跟大家一起分享點心，謝謝。」

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