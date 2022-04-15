二十五，二十一｜櫻花、初雪唯美畫面全是CG　網民大讚自然不突兀

由金泰梨及南柱赫主演的韓劇《二十五，二十一》雖然已經結束播映兩個星期，但人氣和話題依然高居不下，日前劇組公開拍攝花絮，原來不少劇迷心中的唯美場面，例如男女主角於彩虹下表白、初雪下的親吻和櫻花樹下擁抱道別等等唯美到極致的畫面，全都是利用CG後製而成，毫不突兀的效果獲網民大讚。



金泰梨及南柱赫主演的韓劇《二十五，二十一》以12.636%高收視收官。（《二十五，二十一》劇照）

劇中有不少羅希度（金泰梨 飾）及白易辰（南柱赫 飾）搭巴士的場面，原來車窗全蓋上綠布，觀眾在劇中所見到車外的景色全部都由後製處理。而在劇中擔任新聞記者的白易辰，拿着咪在電視機中報道新聞的畫面，原來亦並非實景拍攝，經後製處理就能夠成功還原1998年至2001年的時代。另外，劇中羅希度參加劍擊比賽的場面中，全場的觀眾原來亦是經後製而成。

南柱赫站在藍色布幕前報道新聞。（影片截圖）

報道新聞的畫面，原來亦並非實景拍攝。（影片截圖）

原來車窗全蓋上綠布。（影片截圖）

觀眾在劇中所見到車外的景色全部都由後製處理。（影片截圖）

除此之外，CG亦能夠令畫面變得更加唯美更加浪漫，例如羅希度和白易辰在小巷親吻的畫面入面所落的初雪都是後製而成；兩人在車站重逢兼離別的場面中，所有櫻花樹上的櫻花原來都是CG！從影片中所見，由於拍攝當時是冬天，樹枝全部都是禿枝，後製加上櫻花之後確實令畫面望落更加浪漫。

左面經過CG處理，右邊是原本的拍攝畫面。（影片截圖）

點擊觀看更多劇中CG後製而成的畫面：