金宵大廈2劇透｜兩個李施嬅相遇？　平行時空出現感應裂縫

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》最新一集（15日）《對倒（下）》劇透。



《金宵大廈2》上集講到，Ella（李施嬅飾）穿過了金宵大廈的七樓半，進入了平行宇宙的另一個維度，更被街坊誤會是另一位女生Lydia。精神病院內，女醫生漸漸開始明白到男病人所講的世界。

金宵大廈被地產發展商收購重建，面臨遷拆，發展商用盡卑鄙方法逼住戶賤價賣樓。Ella被困於金宵大廈內，竟發現這裡有Maurice（陳山聰飾）存在過的痕跡……Ella音訊全無，Maurice卻在一瞬即逝的空間，感覺到Ella正處於危險之中……

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劇透注意！

最新一集《金宵大廈2》講到，平行世界的金宵大廈已成地產公司囊中物，頭目李茂安（黃建東飾）辛苦立下的功勞卻被上司四爺（趙希洛飾）搶走。茂安不忿，暗算四爺，四爺以牙還牙，兩人鬥得你死我活，同時也令Ella面臨危機。

Ella終遇見與她樣貌相同、性格各異的Lydia，而Lydia似乎早已知道世界上存在着另一個自己……Maurice感應到Ella身在另一個維度空間，陷於危險，可惜無論出盡甚麼方法也找不到她……阿Lam（張彥博飾）也想拯救Ella，可惜事與願違。

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