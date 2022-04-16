《華燈初上》性侵戲太逼真！「年輕版蘇媽媽」24歲台灣女星陷抑鬱

在台灣人氣劇集《華燈初上》中演出蘇慶儀少女時代的新人何思靜，14號出席媒體見面會，長相甜美可愛的她宣布加盟星空飛騰成為周興哲的小師妹。她透露《華燈初上》是她第一部影集，片中最震撼的一幕是她慘遭繼父伊正性侵，雖然拍得極為保守，卻讓她足足一個月走不出來。



提到和伊正那段性侵戲，何思靜說那段真的是很可怕：「那場是我拍戲以來有點小走不出來的一場戲，隔天我和媽媽去運動，我在跑步結果腦中一直浮現慶儀的第一視角，一上車就爆哭。」但她也說伊正是個很好的人，每次拍完都會輕輕拍她的肩讓她安心。

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拍攝之前她特地去看書，體會性侵女生的心理狀態，覺得蘇慶儀真的很可憐，拍完後看到伊正還會害怕，笑說：「我媽很愛看八點檔，結果我看到伊正哥怎麼又演這樣的角色，到處都是文雄叔叔，好害怕不敢看。」那陣子她心情低落抑鬱，連朋友邀約都拒絕，自己弄成很孤單，花了一個多月才慢慢走出來。

她也爆料原本楊謹華以為遭性侵那段是她自己演出，結果導演說交給何思靜負責，楊謹華還特別跑到她身邊跟她說：「蘇慶儀一生真的很辛苦，加油。」她還有一場必須被王靜瑩打巴掌，為求逼真也是來真的：「我第一次演這種肢體的戲，想說是不是要set好？結果說只要注意安全，巴掌都來真的，我人生中第一次被打巴掌，打了兩三次。」

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何思靜透露高中時期也曾碰過超怪的人，在士林捷運站後面一個超大停車場，遇到一個男的擋住他的去路，告知有一個很賺錢很快的機會，還要交換line，她為了脫身加了對方line後馬上逃回家立刻封鎖對方。

她演出電影《我吃了那男孩一整年的早餐》後被經紀公司挖掘成了星空飛騰的小師妹，問到曾敬驊和周興哲哪一個是她的理想型？何思靜想了很久笑答：「應該是周興哲吧！他現在是我師兄啊。」她說自己僅談過一段戀愛，曾有一個交往五年的男朋友，但因為後來各忙各的，拍攝《華燈初上》後就分手了。

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