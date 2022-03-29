華燈初上｜劉品言上圍骨架大曾被嫌太肥　減11公斤不瘦胸(附餐單)

有種人就是天生身材比較肉感、骨架大，就算冇肚腩，都總被人覺得很肥，《華燈初上》主角劉品言，大概就是這個類別，入行以來老是受媒體批評她肥胖、臃腫，深受困擾的她，曾如「神農嘗百草」般吃盡苦頭去試不同減肥法，最終才找出適合自己的減肥黃金法則，成功減去11公斤、瘦身不瘦胸之餘，更鍛煉出神一般的意志力。



在《華燈初上》飾演悲情女角的劉品言，14歲以女團成員身分出場，再轉型成女演員。有別於娛樂圈大部分瘦成紙片般的女藝人，她的身型算是偏肉地。她有著驕人上圍，但這同時令她看來很胖，加上骨架偏大，令人感覺圓潤。媒體及網民對她毫不客氣，一旦某張相看來比之前胖了，網民立刻留言：「好像又胖了。」

劉品言（左）14歲時與曾之喬以女團Sweety身分出道。（網上圖片）

減肥血淚史 高峰期62公斤

體重高峰達62公斤的劉品言，更曾被誤會懷孕，她曾坦言飽受報道困擾，在社交平台寫下：「在亞洲『瘦就是美』這個觀念，讓我變的很不健康，你想的到的減肥除了動手術以外的方法我就如神農百草般什麼都試過，什麼過午不食或是只吃單一項目的方法我也試過萬萬次，什麼電療埋線我也如滿清酷刑一般自願為自己上刑無數次，但是，都沒有持續的效果。」

劉品言上圍豐滿、骨架大又易水腫，以往常被批評肥胖，更曾被誤會懷孕令她深受困擾。（Instagram：esther88）

劉品言的體重高峰是62公斤。（網上圖片）

由她來分享減肥血淚史，似乎最適合不過。到底在嘗盡失敗之後，劉品言是如何以「瘦身不瘦胸」的方式減去11公斤？

減肥法則1：食足三餐、不刻意戒澱粉

許多減肥法都會以減醣、戒澱粉為原則，但劉品言就堅持不會減澱粉，並且一日要食足3餐。早餐食薏仁就是為了去水腫，有時還會加白木耳，補充膠原蛋白。她說，一旦減澱粉就會沒體力會易倦，因此必須攝取澱粉來維持體力，讓她能應付一天的工作。她寧願奉行少油、少鹽等等的飲食原則，因為它本身易水腫，太鹹太甜的食物都會讓它易腫。

請按下圖參考劉品言的早午晚三餐餐單：

這是劉品言自己做的咖喱飯，她寧願多做運動，都不要減澱粉。（Instagram：esther88）

減肥法則2：每周三天以上運動，成功鍛煉意志

講到減肥成功的主因，也確實是非運動莫屬。劉品言坦言自己絕對不是愛運動的人，6、7年前為了出唱片才開始逼自己運動，並曾撰千字文寫減肥血淚史。劉品言說：「當時為了呈現我想要的蛻變，幾乎每天都去健身房被折磨，打掃阿姨都笑我是住在健身房的人，那些痛苦汗水慘叫髒話白眼都是真實的，也有非常多怨懟。肌肉痠痛撕裂的時候，都會閃過『到底為什麼要這麼苦？要不要放棄了？』覺得永遠看不見痛苦的終點。」不過，時間就在這樣的苦楚之下不知不覺的過了半年、1年，她也在這些鍛煉和汗水中變得堅強，面對質疑時，她更清楚自己絕對有做到的能力。

劉品言鍛煉身材的道路，絕對是持久戰，她前後花了至少2年，才鍛煉出玲瓏有致的體型，不過卻仍然有人嫌她不夠瘦，實在太苛刻。（Instagram：esther88）

運動鍛煉瘦身不瘦胸 改善駝背

她事後回想到底是什麼讓她堅持運動，並謂：「除了因為可以好好吃我想吃的，我想運動訓練了我的意志……再苦再難，再多痠痛再多髒話飆出口，我都不會放棄。」劉品言現時一星期會做至少3次運動，每次30分鐘，除了重訓，她還會做Tabata、巴西柔術、慢跑、瑜伽等，盡量平均分配各項運動的次數，積極起來甚至會一星期做6次運動，常常被誇獎運動姿勢很標準。劉品言成功減去11公斤，但最讓人羨慕的，是她仍然保持豐滿堅挺的上圍，她解釋：「我注重闊背肌訓練，透過蝴蝶機（Butterfly）去雕塑線條，改善了我以往愛駝背的習慣。」當然，也是健胸秘訣之一。

劉品言努力操背，上圍亦沒有太「縮水」。（Instagram：esther88）

按圖睇更多劉品言運動照和格言：

劉品言不止一次分享自己的運動心得，比起瘦身，更大的收穫是她訓練出意志力、韌性，讓她很想多謝自己的堅持。而她也表明：「運動是為了看得起自己！」因為她完成了一件值得挑戰的事，而過程中不止是為了別人給自己的目標，還讓她真的看得起自己，因此她可以很自豪地說：「我什麼事情都是努力來的，由內到外全部都是，這是我的勇敢！」

現在的劉品言，不會再因身材而自卑，因為這就是最真實的她，而且美和肥瘦並沒有絕對的關係。（Instagram：esther88）

不再為迎合社會委屈自己

這種態度很值得學習，而日前劉品言再接受傳媒訪問時，對於身形的態度已跟以往不同，她早就接納了自己不可能成為「紙片人」，不想再為了迎合社會框架而委屈自己，「如今回望，覺得很可惜的是我過去沒有勇氣與大眾分享，我應該早一點做自己，勇敢說出我不覺得美和胖瘦有關係。」「過去身材曾經是大家討論的焦點，但現在我知道自己的身型絕對不會是紙片人，我也可以努力達到我想要的身體曲線，就算不滿意，也不會回到以前那種心情了，因為這就是我啊。」