華燈初上｜謝欣穎零肚腩原來有肥過?靠1種飲品排毒去水腫(附做法)

謝欣穎，她肥嗎？感覺出道以來都維持纖瘦身型，但她曾自爆試過暴肥7公斤，更遭劇組辱罵沒羞恥心。不過後來她就長期維持在43-45公斤的體重，除了飲食運動之外，靠的就是一種養生飲品。不想喝水的時候，她就會以這種飲料來取代，排毒去水腫的效果都很強。



《華燈初上》中，謝欣穎飾演高冷的夜總會小姐百合，十分美艷，跟私下愛笑的反差萌差很遠。見謝欣穎出道由做平面模特兒以來都十分瘦，但8、9年前她就試過因拍戲壓力大密密食，狂吃朱古力和甜食，結果由開戲初期至後段足足胖了7公斤、臉愈來愈圓，被導演說不連戲，還被劇組罵：「你有沒有羞恥心啊？」自此她就變得更注重體型，有好好控制飲食，並配合運動，體重長年維持在43至45公斤。

謝欣穎在《華燈初上》飾演外表高冷卻愛得盲目的百合。（Instagram：nikki_hsieh）

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謝欣穎也曾有過臉圓圓的時候。（Instagram：nikki_hsieh）

以下就分享幾個謝欣穎維持身材的秘訣：

減肥法則1：6點後不吃澱粉

謝欣穎近年致力維持規律作息，用餐盡量定時，她偶然都會吃大餐，但盡可能都會以海鮮、蔬菜為主，補充蛋白質和纖維，而下午6點後盡量不吃澱粉，要吃就在日間吃完。此外，謝欣穎也愛吃生果，她曾說過做完家務有果盤吃是一件幸福的事，而她有時也愛用生果配無糖乳酪，先把水果切粒，加上原味麥片、莓乾或提子乾等，還有其他穀物都好，拌勻無糖乳酪，不但酸甜易入口、能飽肚，果乾和穀物亦很有口感。

謝欣穎的飲食以海鮮類為主，常吃三文魚扒、三文魚雜炊飯等，再配上烚菜，但晚上6點後她盡量不吃澱粉。（Instagram：nikki_hsieh）

減肥法則2：多飲水和黑豆水

多飲水固然是加速新陳代謝、排毒的不二法門，謝欣穎每日至少飲2公升水，以及其他健康飲品，例如：蘋果肉桂水、蘋果蝶豆花果乾水、菠蘿奇異果雜莓汁等，而其中一樣她最推薦的飲品，卻是黑豆水！中醫角度看，黑豆味甘性平，有補腎養血功效；而它亦有助消水腫與排毒，據說效果比紅豆水、薏米水更強。

黑豆水的做法，是先將黑豆洗淨瀝乾，放入白鑊以中火持續翻炒8至10分鐘，直至豆皮裂開便可起鑊，加入杯中與熱水拌勻飲用。

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減肥法則3：做瑜伽配壓力襪

謝欣穎一天會做3天瑜伽，不但可燃燒脂肪、改善身體線條，她認為瑜伽亦有助清空思緒，感覺每次都能讓自己「歸零」，當中她最愛是「下犬式」（Downward facing dog）、「三角式」（Triangle Pose）等動作。除此之外，她做瑜伽時還會穿上壓力襪，有助腿部塑型，變得更纖瘦緊實。

謝欣穎常做瑜伽，身體十分柔軟，有時還會穿上壓力襪才做。（Instagram：nikki_hsieh）

這是謝欣穎最愛的瑜伽服，她說感覺像美人魚。（Instagram：nikki_hsieh）

減肥法則4：不想運動就躺平

做運動當然是最有效健康的減肥法，但碰巧工作忙，冇時間運動的話，謝欣穎就會爭取時間休息，努力讓自己有充足睡眠。她睡覺時一樣會穿上壓力襪，防止腿部水腫。而不用開工的日子，她一定會睡夠8小時，讓膚質維持好狀態，亦避免因睡不飽而致肥。