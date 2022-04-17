丁子朗承認與圈中人拍過拖　每次見到湯洛雯都心跳加速：會心心眼

被喻為近年「極速上位小生」的丁子朗今日（17日）擔任商台節目《星光背後》的嘉賓，接受主持人梁泰來的訪問時大談六年上位之路和戀愛史，並親證自己曾經與圈中人拍拖，疑似承認與前緋聞女友林宣妤確實有過一段情？



丁子朗今日（17日）擔任商台節目《星光背後》的嘉賓。

現年25歲的丁子朗，於14歲時隨家人移民加拿大，並在18歲大學未畢業回港勇闖追夢參加港男，勇奪亞軍後加入TVB並隨即受力捧，不但有機會主持大騷台慶，今年更憑《青春不要臉》升呢演男一兼勇奪台慶頒獎禮「飛躍進步男藝員」。

過去六年他獨自在香港生活，他直言自己是工作狂，事業永遠排在首位：「我係比較事業為重，追夢為主。譬如情人節，約了對方食飯，但如果有通告，我會取消約會以工作先行，第二日才跟對方補償。」他希望未來對象能夠是圈中人，因為過往他曾經拍過三次拖，回港入行後先後有過兩段關係，當中一段屬圈外人，最終因對方不體諒其工作而產生磨擦而分開：「是試過我跟戲中一個女仔拖手，她也會呷醋！拖手咋喎！我心諗，唔係吖嘛！再加上我們這一行拍攝日夜顛倒，她可能無法理解，為何這麼晚還要返工呢？還要是凌晨三、四點，返一個鐘後又收工，又或是返工返足一整天，甚至整個星期都不能見面。」丁子朗指拍拖其實是找一個人陪自己成長，而當大家方向不一的時候，或許分開是一件好事。

林宣妤曾經與林宣妤傳緋聞。（資料圖片）

至於另外一段與圈內人的感情，丁子朗不願透露對象是誰，被問到是否屬於傳過緋聞的華姐林宣妤，他帶點弦外之音說：「我跟她是一個很好很好的朋友關係。我們成班朋友都好close，全部也是由外地返香發展，例如我跟她一個來自馬來西亞，一個由加拿大回來，在本地最初沒什麼朋友，會經常相約聚會，特別過時過節也會不想一個人過。我跟她可以說是認識中的朋友！(不是男女朋友關係？)我們是很好的朋友。」至於問到拍《青春不要臉》合作傳出戀聞的戴祖儀，丁子朗答得很直接兼笑稱：「呢個就斬釘截鐵，NO！」丁子朗重申不願透露曾拍拖的圈中人姓名，他指希望保持神秘感：「名就大家估吓啦。」

丁子朗視湯洛雯為女神。（資料圖片）

有指丁子朗曾情迷湯洛雯，原來未入行已視對方為女神：「因為她（湯洛雯）真的非常漂亮，她一直都是我心目中的女神。」丁子朗指遺憾靚湯身邊一直都有男伴，沒想過展開追求，仰慕之情也只好默默收藏，他強調女神只可遠觀而不可褻玩，又坦言至今每次見到湯洛雯也有心跳感覺：「跟她每次say hi都好開心！會心心眼！」