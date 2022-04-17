江宏傑大方獻祝福　福原愛微博新相遭網友熱議：懷孕了？

江宏傑日前投資的乒乓吧開幕，當時被問前妻福原愛傳與橫濱男好事近了，他表示有看到新聞，大方說：「就祝福她！」沒想到才隔幾天，福原愛卻驚傳懷孕？



福原愛昨分享一張新照片，寫道：「打掃房間突然發現這拍照不錯，只是一個洗手台的牆壁而已，哈哈。沒想到家裡還有可以拍照的空間。」照片中，她穿著深色連帽運動衫，不知是否是衣服皺折，腹部看似異常隆起。

福原愛於微博分享近期照，卻引起網友熱議是否懷孕。（微博圖片）

引起大陸網友熱議，「我斗膽問一問，是不是懷孕了？這胸部和肚子，還是這是個哈哈鏡？」、「我也感覺懷孕了！」、「愛醬胖了啊」，但是否懷孕，只能待福原愛親自解答了。

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