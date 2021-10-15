江宏傑愛女Aila 4歲生日　親手做蛋糕慶祝　福原愛有否出席成焦點

江宏傑與福原愛今年7月8日宣告離婚，共同擁有女兒Aila醬和兒子Kou的監護權，今天是Aila醬4歲生日，稍早江宏傑透過社群分享女兒慶生照，Aila醬坐在沙發上，四周擺滿禮物，笑得開心，江宏傑也祝女兒：「平安健康快樂，大家都很愛她。」
之前在「全明星觀察中」節目中，江宏傑親手為女兒做生日蛋糕，還擺上女兒最愛的城堡、愛心、氣球等擺飾；雖然是在家中慶生，但江宏傑也不忘佈置夢幻，牆面掛上Happy Birthday字樣的掛旗，還有4歲氣球與不少白色星星的氣球，周圍放了許多禮物和雪寶的生日蛋糕，相當用心。
江宏傑送女兒的禮物是有針筒、聽診器的「醫生看病玩具組合」，他透露是女兒自己挑的。據日媒先前報導，有福原愛友人透露，她可能返台為女兒慶生，但據悉她其實並未返台，所屬華研國際也表示「目前還沒有接到消息」。
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