福原愛疑婚內出軌「偷食情書」曝光　超露骨內容激嬲男方前妻

福原愛去年與江宏傑離婚，今年2月時被日本媒體爆料，打算要與之前不倫戀的橫濱高壯男再婚。



現在男方的前妻跳出來指控福原愛說謊，兩人還未離婚時，福原愛就一直與男方保持聯繫，還公開福原愛寫給男方的情書。

【圖輯】點圖放大看日媒公開的「福原愛偷食情書」👇👇👇

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「週刊文春」公開福原愛寫給橫濱高壯男的信，信紙選用了企鵝圖案，並洋洋灑灑寫了四張，內容主要就是提到感謝橫濱男在她低潮時還是一如既往的對待她、珍惜她，還提到如果沒有橫濱男，就不會有今天的她，更寫道「一直撒嬌，很對不起。」，另外也透露之後她就會宣布離婚，覺得7月真的讓她心力交瘁，因此互相打氣加油，最後署名「最喜歡橫濱男的笑容的小愛」。

橫濱男的前妻當時發現這封信後，還打電話給福原愛質問，與她老公是什麼關係，福原愛表示是會商量工作的關係，再質疑署名，福原愛稱，因為是很好的朋友，所以才會用喜歡這兩字，在此之後，橫濱男與前妻就開始分居，最後選擇離婚。

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王力宏李靚蕾離婚｜細數因醜聞退出過娛圈的藝人 黃心穎仍未復出

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