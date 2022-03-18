福原愛疑出100萬做偷情揞口費　出軌情書仍曝光震怒「告定了」

日本桌球名將福原愛跟江宏傑離婚後仍風波不斷，日前被拍到和橫濱男展開新戀情，更有日媒爆料她向閨蜜鬆口要再婚，對象正是橫濱男，沒想到近日男方前妻B小姐向《週刊文春》指控她說謊，還曝光了一系列她寫給男方的情書，暗示她婚內出軌並做出小動作搶走男方，只不過她無畏前妻控訴，在微博上更新近況，引起熱議。



福原愛近日被橫濱男前妻曝光一系列寫給男方的情書，撰寫日期大約在2021年的6月左右，內容提及自己將要宣布離婚，雖然還會有一陣騷動，但是會積極向前，並形容7月是很耗費體力的一個月，也和橫濱男互相鼓勵，更寫道「期待再相見的日子」，最後她更以「最喜歡A的笑容的小愛 上」來自居，最後也因為這一系列的情書，導致橫濱男的婚姻破裂，最後走向離婚一途。

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只不過，福原愛和橫濱男堅稱沒有不倫關係，且透過朋友轉達媒體，兩人是離婚後才在一起。已成「前妻」的B女則指控這是福原愛的謊言，要她向出版社提出修正，福原愛不願再掀風波，主動致電表示願意給100萬日幣當作賠償金。

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B女將此視為福原愛不願修改日媒報導，也看不見對方誠意，再也不願一對一對話，並故意將金額提高到5000萬日幣（約台幣1200萬元），今後雙方透過代理律師溝通，並一度驚動警方調查。福原愛透過律師回應，聲稱遭到B女威脅，爆料的《週刊文春》被利用了，將對B女恐嚇提起刑事起訴。

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對此，福原愛雖透過律師提出控訴，但目前人在新加坡工作的她仍不停地在微博上更新近況，17日下午寫下長文，透露自己因為擔任世界桌球職業大聯盟日本區的總經理，認識了很多前輩，聊天時對方總會給予她許多正能量，在談論工作時覺得又開心又有成就感，一整天都在開會中渡過。

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文末，福原愛也意有所指地寫下「加油！我相信我現在做的事情，可以帶給大家很多快樂！你們要等著我哦！我在努力中」，最後附上一個生氣、嘆氣的符號，被猜測似乎在對近期的謠言表達不滿，她更附上一張戴著口罩的自拍，眼神及狀態看起來都有些憔悴、疲憊，吸引許多粉絲湧入替她加油打氣，只不過也有不少人持反對意見，留言開酸「妳是不是婚內出軌」，引起熱議。

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