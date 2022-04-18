《大叔的愛》班底再開新劇　傳因陳漢娜出現拆散Edan與Anson Lo

香港組合MIRROR人氣爆紅，連成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）去年主演的劇集《大叔的愛》也爆紅，創造出「田牧CP」。因收視爆紅原班人馬再開新劇，劇集班底為Anson Lo、Edan、黃德斌、簡慕華、陳子豐、練美娟及徐㴓喬（Asha）等，再加入柳應廷（Jer）、陳漢娜（Hanna）及資深演員劉江，劇集暫名為《百萬同居計劃》，一聽劇名就知道是集體同居，過程中應該會大放笑料，但近日有傳「田牧CP」未必如願在新劇重組，事緣皆因Hanna。

ViuTV劇集大叔的愛 (資料圖片)

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Hanna於早前曾擔任Anson Lo的《不可愛教主》MV的女主角，已經傳出Hanna對Anson Lo有意，Hanna雖然當時已有男友Takuro Cheung，但仍瞞著男友力追男神Anson Lo，後來二人親密程度如情侶般，再有人發現Takuro Cheung在社交平台沒有如往日般放閃，估計二人已經分手，亦有人曾發現Hanna與Anson Lo戴上情侶首飾上載於限時動態所以洩密。

有網民聲稱Hanna為爭取曝光的機會，不停向Anson Lo游說向劇組推薦自己加入及加重戲份，令劇組減少Edan的戲份，惹起Edan粉絲「爵屎」們的不滿圍插Hanna。早前Anson Lo接受電台訪問時表示最近忙於鑽研新劇角色及準備圍讀劇本，被問到會否再和Edan合作時則有難言之隱，表示未太確認新劇有誰會參與，開拍時便會知道。而Edan日前接受電台訪問時表示近期都忙於新歌宣傳，輕輕帶過會否參演新劇，之後便把話題集中於新歌《Elevator》上。

陳漢娜自我介紹緊。（ViuTV截圖）

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