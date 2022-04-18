麥明詩與黃德斌拍情慾戲唔尷尬　同麥子樂邊行樓梯邊除衫勁痛！

香港女星麥明詩（Louisa）早年參選香港小姐出道，被喻為「十優港姐」，近年Louisa離開無綫電視投身法律界。最近復出的Louisa參演AMM網劇《逐流時代》，劇中Louisa以泳裝上陣，亦有不少情慾戲，劇中與黃德斌及麥子樂演激情戲。

Louisa麥明詩2019年開始淡出幕前，是次參演劇集《逐流時代》更有泳裝出場。（劇照）

Louisa相隔2年再次拍劇，坦言十分緊張及擔心，擔心自己身型不夠標準，因為這兩年於寫字樓工作，長期吸入不少零食及長時間坐，要回復苗條身型會很困難。Louisa又話自己之前從未拍攝過親熱戲，但幸好自己不是一個會尷尬的人，所以拍攝起來都順利。她又表示與黃德斌拍親熱戲時沒有緊張感，因為大家都非常投入，而且黃德斌經驗會比較豐富，會帶領自己拍攝，所以拍攝流程十分暢順。

而與麥子樂拍攝親熱戲幸好已經到中後期，二人因為拍攝之前並不熟，所以後期大家已投入角色便沒有太尷尬，拍攝親熱戲時不用NG太多次。Louisa與兩位男士劇中有不少激情戲，透露與麥子樂有一場需要邊上樓梯邊寛衣接吻的戲，拍攝時雖不停撞到膝頭，但痛也不會理會，待停機後才理會，而與黃德斌亦有場枱上激戰場面。

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Louisa被問到會否重返娛樂圈拍劇及戀情生活，則表示如果遇上適合的劇本及時間許可下有意一解拍劇癮，現階段則享受自己建立的事業，不論有否拍拖都會對外公開沒有拍拖，享受生活上的自由，亦透露最常聯絡的藝人是同為法律界的朱千雪，因為大家可以互相扶持，分享心路歷程。

《逐流時代》日前已正式首播。（Instagram：@louisa_mak）

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