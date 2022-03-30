逐流時代｜麥明詩不甘安於現狀　兼顧工作拍劇：用時間努力說服人

【逐流時代／麥明詩】有「十優港姐」之稱的麥明詩於﻿2015年以大熱姿態當選香港小姐冠軍，在2020離巢後轉行做OL，在顧問公司McKinsey擔任國際商業顧問，跟無綫改簽一年一騷合約，漸漸淡出幕前！麥明詩在2021年經朋友介紹認識到戚其義導演，有幸參演亞視ATV旗下流動平台亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》，她更為了參與拍攝特意向公司請了20天大假，在劇中還有跟黃德斌的對手戲，令人相當期待！



【逐流時代／麥明詩】麥明詩在2021年經朋友介紹認識到戚其義導演，有幸參演亞視ATV旗下流動平台亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》（louisa_mak@IG）

麥明詩｜10優狀元到港姐冠軍 被譽為人生勝利組

麥明詩於2015年參選香港小姐，因在會考中考獲「10A」成績，又畢業於劍橋大學法律系，擁有高學歷令她在參選港姐時已備受大眾關注，最後更以大熱姿態當選港姐冠軍，既是10優狀元，又是港姐冠軍，被譽為「人生勝利組」，於劍橋大學法律系畢業，本來可以回港找份高薪厚職，但她竟然選擇參選港姐，究竟背後有甚麼原因呢？

【逐流時代／麥明詩】麥明詩於2015年參選香港小姐，以大熱姿態當選港姐冠軍。（louisa_mak＠IG）

麥明詩｜名校畢業沒甚麼大不了 希望想辦法令自己與別不同

麥明詩曾經在訪問中提到，在回港找工作期間，發現原來所謂的名校畢業原來也沒有甚麼大不了，比起數十個畢業生去競爭一份高薪厚職，麥明詩就希望可以找個方法突出自己的個性與特質，又覺得人應該要多元化，會思考怎樣在人海之中找到自己一些特點，因為這些特質可能會為自己帶來意想不到的機遇，正因為這樣就令她鼓起勇氣參選港姐。

香港這麼大競爭，與其與人鬥爭，不如想辦法令自己與別不同。 麥明詩

【逐流時代／麥明詩】麥明詩希望可以找個方法突出自己的個性與特質。（louisa_mak＠IG）

麥明詩即使已是「人生勝利組」，當選港姐後更是TVB的寵兒，但仍然不會安於現狀。麥明詩在出道以來，一邊兼顧娛樂事業，另一邊廂亦不忘增值自己，利用工餘時間自修法律課程，更於2018年飛到紐約奧爾巴尼法院，成功考獲正式執業律師資格。

埋頭苦幹，用時間和努力說服別人。 麥明詩

【逐流時代／麥明詩】麥明詩在出道以來，一邊兼顧娛樂事業，另一邊廂亦不忘增值自己，利用工餘時間自修法律課程。（louisa_mak@IG）

考獲執業律師資格後，麥明詩並沒有馬上轉做律師，仍然想繼續拍戲，「因為這是我享受的事」，不過她認為「女仔要為自己將來打算，演藝行業到某個年紀可能工作機會減少」，所以當時也不排除會轉行做律師。

【逐流時代／麥明詩】麥明詩認為「女仔要為自己將來打算，演藝行業到某個年紀可能工作機會減少」。（louisa_mak@IG）

麥明詩｜入娛樂圈覺得跟世界脫了軌 決心離巢轉行

在娛樂園的4年，麥明詩覺得自己跟世界脫了軌，所以到2020年跟TVB約滿後，她就決心離巢，希望趁自己還年輕可以把握機會看看外面的世界，轉行到顧問公司McKinsey擔任國際商業顧問，跟無綫改簽一年一騷合約，漸漸淡出幕前！

麥明詩曾經分享指，初初轉行時感到工作難以適應，收入更比當時是無綫花旦時大幅下降，更感嘆指「做這份工才明白到打工仔的辛苦，每天要七點幾起床，雖然有時拍劇也會早起，但現在是日以繼夜不會完，雖然其後有報導指麥明詩覺得OL人工低及工作苦悶，有回巢的打算，但麥明詩就在IG Story中否認，更指「勤力上班沒有那個是不辛苦」，又認為有付出才有收獲，覺得現時的工作充實有意義。

【逐流時代／麥明詩】麥明詩在2020年跟TVB約滿後，她就決心離巢，希望趁自己還年輕可以把握機會看看外面的世界。（louisa_mak@IG）

麥明詩｜繁忙工作中也不忘演戲夢 請大假拍網劇《逐流時代》

雖然麥明詩於近年已淡出幕前，但她也沒有完全放棄演戲夢，指出遇到好劇本都會試！麥明詩在朋友介紹下認識到戚其義導演，有幸參演亞視ATV旗下流動平台亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》，麥明詩一邊兼顧工作，一邊兼顧拍攝，在拍劇時也會利用空餘時間拿出電腦埋首工作，更特意向公司請了20天大假拍劇！這是她首次擔正做女主角，加上相隔了3年沒有拍劇，開拍《逐流時代》時難免有點緊張！《逐流時代》開播，不少粉絲也十分期待麥明詩的演出！

【逐流時代／麥明詩】麥明詩特意向公司請了20天大假參與網劇《逐流時代》拍攝。（louisa_mak@IG）

其實從小到大，麥明詩都對未來很有想法，不害怕跌撞，勇於嘗試不同方向，堅持走自己的路，這些特質也就是成為「人生勝利組」的重要素質吧！

你不能超越每個人，但你能不斷超越自己！ 麥明詩