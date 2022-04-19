Angelababy為《奔跑吧》錄影 自離婚後人氣急跌疑被白鹿排擠
撰文：胡凱欣
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香港女星楊穎（Angelababy）與內地藝人黃曉明自年頭離婚後，由受盡寵愛的地位淪落到變落難女神，地位及人氣都直線下滑。Angelababy當年只屬一名模特兒，自從與黃曉明一起後地位急升，身價亦曾超越黃曉明，但自從離婚後Angelababy失地位、失代言及失婚，吸金力亦大不如前。
Angelababy貴為內地人氣綜藝節目《奔跑吧》的元老級主持，理應備受關注，但自去年被拍到宋雨琦對她吐口水後，今日（19日）再傳出錄影《奔跑吧》時被白鹿、宋妍霏二人「排擠」。而白鹿與宋妍霏曾經合作所以二人「老友鬼鬼」，二人邊行邊傾在後面的Angelababy單拖尾隨在後，過程中三人沒有交集略嫌尷尬。
《奔跑吧》第10季正在錄製中，Angelababy由第一季開始主持，屬元老級人物，有粉絲就此事向劇組申訴，希望劇組能公平對待Angelababy。更有傳Angelababy與《奔跑吧》製作組不和，並有意退出節目。而黃曉明與Angelababy離婚後，受歡迎程度有升無減，加上上海封城，黃曉明繼續慈善工作，加分不少，更神稱讚為人民的榜樣。
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