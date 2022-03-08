離婚不夠3個月傳密會富商被隔離　Angelababy貼圖13字回應

人氣女星Angelababy（楊穎）在1月底宣布同內地男星黃曉明離婚，正式結束近7年婚姻生活。恢復單身的Angelababy感情世界相當備受關注，近日更被傳出在上海嘉定區同富商約會導致被隔離，引來一片討論。

二人在1月底宣布離婚。（Angelababy微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

微博網友在7日瘋傳Angelababy在上海嘉定區同一位富商約會，還爆出因為社區裡疑有人染疫，所以令到Angelababy亦要被強制隔離。網上還爆出疑是該社區人的群組聊天記錄，討論到：「有baby做核酸的照片嗎？」還嘲諷他們選嘉定區約會果真低調。

網傳Angelababy在上海約會富商。（Angelababy微博圖片﹑微博圖片）

不過沒有圖片佐證亦引起不少網友質疑，果不然該事件引起Angelababy關注，於是她在微博貼文作出澄清：「還在努力上班中，大家下班了嗎？」間接澄清自己在工作，何來約會之說呢？而她的粉絲亦在微博上貼她正在拍戲的工作照，有圖片佐證替她澄清。另外，其助手更怒氣沖沖在微博發文：「少造謠，容易爛嘴。」為老闆反擊傳聞。

Angelababy貼文澄清。（Angelababy微博圖片）

粉絲上貼Angelabab工作照。（angelababy吧粉絲團微博圖片）