《黑澀會》MeiMei消失8個月「新樣」再進化　網民：變成全智賢了

台灣綜藝節目《我愛黑澀會》捧紅不少年輕美眉，當年的昆凌現在是天王嫂，丫頭晉升為老闆娘，鬼鬼近期在TVBS實境秀《來吧！營業中》表現亮眼，其中有著甜美臉蛋和可愛虎牙的MeiMei（郭婕祈），擄獲許多少男少女的心。不過她自去（2021）年8月後就再也沒有分享個人照，今年初也是以寵物的照片跟大家拜年。時隔8個月，MeiMei終於公開露面，掀起熱議。



離開《黑澀會》的MeiMei，不同於其他仍活躍於演藝圈的成員，選擇慢慢淡出螢光幕，幾乎4個月才更新一次動態，曾透露想要戒掉社群網站，讓生活簡單一點。日前她罕見上傳近照，擺脫過去圓嘟嘟的臉頰，下巴線條明顯，變得更加瓜子臉，五官精緻立體，身材十分纖細，驗證了「女大十八變」這句話。

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照片曝光後，引起大批網友留言讚嘆，「這張有小全智賢的感覺」、「好像小說封面的人物哦」、「好久不見，日系女孩」、「失蹤人口出現了」、「我已經認不出是mei」、「妳是誰」。

MeiMei早前說過由於身形比較嬌小，體重只要5開頭，在鏡頭前就會顯得很圓潤，因此嘗試各種方法，積極瘦身維持體態，在飲食方面也嚴格控制，加上運動重訓，逐漸甩掉稚嫩的嬰兒肥。

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