激似蔡依林！黑澀會成員新劇被認錯做Jolin開心留言：你們人真好

【蔡依林／勇兔】「勇兔」林筳諭因《我的婆婆怎麼那麼可愛》中「大美」一角廣受矚目，但去年台劇《一個屋簷下》煞科後，她幾乎一整年都沒工作，不因沒工作感到慌張，反而享受耍廢生活，甚至還買了一台二手車，透露是之前拍劇存的錢，而接下來她也將開拍台劇《一家團圓》。



日前《一家團圓》劇組釋出演員群的宣傳照，其中林筳諭有「雙面」形象，似乎暗藏她的角色不簡單，也引發戲迷好奇，而新造型甚至被粉絲形容：「瞬間以為看到Jolin（蔡依林）。」、「想說Jolin怎麼會來演三立台劇。」讓林筳諭樂翻回覆：「你們人真好。」

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林筳諭與男友張書偉感情穩定，被關注何時要有進一步發展，但她表示，今年好不容易要開始工作忙起來了，如果結婚甚至懷孕可能會「人仰馬翻」，直呼：「現在沒辦法執行這件事。」且除了《一家團圓》，接下來還等著《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季開拍。

雖然現實生活中還沒空當媽，但林筳諭在台劇《一個屋簷下》中先當後媽，有個叛逆的高中女兒，她笑說，看到于晴演出的叛逆女兒，都會想到小時候的自己，也經常跟媽媽頂嘴，如果自己真有這樣的女兒，「我應該會隨便她，因為愈管她就會愈反彈。」而媽媽最近看她演出鄉土劇，也會嘮叨她的咬字不清，林筳諭笑說都對媽媽「已讀不回」，但自己也有在努力矯正發音。

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