黑澀會小薰遇網路詐騙痛失五位數存款　銀行戶口僅剩378蚊台幣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-01 00:30

台灣女星小薰（黃瀞怡）近日在家防疫，沒想到不出門也被詐騙集團盯上，戶頭目前只剩378元（台幣、下同），讓她氣得將這段經歷在直播上向網友分享，哀嘆「誰會在這個時候被詐騙集團騙？大概只有我吧！我這個白目鬼」，記者事後詢問小薰損失金額，她表示有5位數，接下來會暫時靠爸爸資助，男友鄭人碩也有關心，並說「就當擋一劫，花錢消災」，希望她不要太受傷。

小薰自己在幾個月前曾大量購買某品牌沐浴乳、洗髮精，28日接到一通自稱是該廠商的電話，對方表示因為員工的疏失，誤將經銷商的標籤貼到了消費者，如此一來，消費者每個月帳戶會被自動扣款。當下小薰警覺有異常：「不對呀，我是貨到付款。」但對方繼續見招拆招，指她的名字已經變成經銷商了，銀行就會扣款，她就這樣慢慢落入圈套，驚慌詢問該怎麼解決。

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對方表示3分鐘後小薰會接到銀行的電話，果然她在掛掉與詐騙集團的電話後，真的接到銀行的來電，銀行核對了資料後教她如何解決，對方先請她試著轉12元，證明錢不會被轉走，等她降低警戒之後，果然在操作第二遍時，就傻傻地把錢匯出去了，最後戶頭僅剩378元。

小薰是第一次接到詐騙電話，加上對方口氣親切，讓天生善良的她一步步誤入陷阱，她昨晚第一時間就去派出所報案，但當地警方跟她說這種詐騙通常是人頭帳戶，追回款項的機率很低，還曾請她詢問銀行是否能止付，無奈已來不及，讓她只能認賠，目前她會暫時先靠爸爸資助，再加上自己原本就有理財習慣，經濟狀況不會出問題。

小薰笑說，她昨晚直播一結束，立刻有大量網友私訊，說是否能匯款給她，問她結果，她立刻笑答：「當然不可能收啊。」說她直播完氣就消了，希望能透過自身經驗警惕大家，最後也不忘提醒大家安心在家，好好防疫不要亂出門。

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