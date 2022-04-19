三台收視報告｜《機智女法醫》發威排本年第二 《金宵2》仍需努力

三台收視報告又再出爐，今次的日期是4月11日至4月17日。上次報告講到無綫（TVB）重頭劇集《金宵大廈2》首周成績失利，今次暫時仍未有很大的轉變，依然落在一個比較令人失望的位置。ViuTV在15集的《反起跑線聯盟》播畢後，接著播放的綜藝《肥美人》雖然收視下降，但以綜藝來說其實也不是一個很差的成績。



過去一周的《金宵大廈2》鬧出不少風波。（劇照）

《機智女法醫》成績令人意外

先講TVB，上星期《金宵大廈2》首周收視只得18.8點，無疑令人失望，而失利原因上星期也曾作出分析（按此瀏覽）。但不論原因如何，今次報告的成績依然未見起色，由18.8點跌至18.5點，形勢沒有太多轉變，甚至因為首周的劇情令一些觀眾放棄追看，看來情況不太樂觀。反而《機智女法醫》這部陸劇則有平穩的成績，最後一周錄得23.1點，全劇平均總收視達到23點，暫時排在今年劇集的第二位，令人驚喜。

《機智女法醫》口碑不俗。（劇照）

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《肥美人》直迫《全民造星IV》

至於ViuTV，取代港劇《反起跑線聯盟》播放的真人騷《肥美人》，收視錄得4.5點，雖然比起《反起跑線聯盟》跌了接近1點收視，但以綜藝節目來說已經是一個不錯的成績，即使有極多粉絲支持的《全民造星IV》也是5.5左右，其實已經算是相當貼近，所以絕對是理想。講開《反起跑線聯盟》，全劇總收視為5.2點，排在ViuTV港劇收視榜（自有公布收視）的第二位，值得慶賀。

《肥美人》首周收視錄得4.5點。（節目截圖）

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三台收視報告｜《金宵大廈2》成績令人意外 與劇集質素不成正比

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