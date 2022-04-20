靚媽陳凱琳轉型做KOL吸金過千萬　再涉足幕後做監製

香港女星陳凱琳（Grace）參選2013年香港小姐競選奪冠後出道，卸任後拍過數套電視劇，其後與同為藝人的鄭嘉穎相戀，二人於2018年結婚，先後於2019年及2020年誕下兩名兒子。

陳凱琳當年參加港姐，超瘦身型是焦點之一。（視覺中國）

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Grace入行短短九年已經經歷幾個人生重要階段，包括被公司力捧、拍拖、結婚及生仔，但Grace自從婚後便減少幕前演出，專注照顧家庭，轉型做KOL。轉型後的Grace吸納到不少品牌愛戴，紛紛邀請Grace拍片吸客，Grace亦奪得年度「品牌最愛」的殊榮。據悉Grace在疫情下仍然吸金量驚人，估計營業額高達千萬，而grace得獎後感慨道：「去年是比較難度過和克服的一年，所以每次有些不同的工作機會和合作夥伴，我都會非常感恩，亦很多謝觀眾繼續看我的資訊和創意短片，希望大家可以互相扶持。」

Grace挑戰性感極限。(陳凱琳ig)

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據悉，Grace的短片有自家團隊協助拍攝，相當專業，而老公鄭嘉穎亦一直支持Grace的事業，二人一同分擔奶粉錢，鄭嘉穎便可以專心客氣，一舉兩得。

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Grace現在除了是家庭主婦亦是KOL，最近更參與幕後工作，為明珠台於暑假推出的節目《Love Matter》擔任監製，Grace除了出任監製亦兼任主持，更邀請到各方好友撐場。日前節目已經開始錄影，首集嘉賓更請到好友朱千雪（Tracy）來撐場，二人一見面更大談婚姻之道。

2012年香港小姐季軍朱千雪 （TVB）

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