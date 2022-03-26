陳凱琳公開卸妝全過程素顏靚樣曝光　親身解開長髮不剪之謎

現年30歲的陳凱琳（Grace）於2018年與鄭嘉穎結婚後先後育有兩名兒子，因生育後身材及外貌依然保養得宜，被人稱為圈中靚媽，今日（26/3）陳凱琳再次證實這個外號不是浪得虛名。
Grace今日在Instagram上載一條卸妝影片，公開她的素顏靚樣。其實Grace卸妝前後的樣子沒有太大的差別，她的皮膚幾乎是零瑕疵，只是黑眼圈比較嚴重，平日Grace工作繁忙，但她的外貌卻能保持得那麼好，真的非常犀利。不少網民讚：「素顏都咁靚!」、「簡直是我的女神」。
當中有網友就錯重點：「其實，你頭髮咁長，點解唔剪下佢？」而Grace就現身解畫：「haha i want to be like rapunzel princess」，原來Grace有個公主夢，希望自己似長髮公主。
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