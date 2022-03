陳凱琳公開卸妝全過程素顏靚樣曝光　親身解開長髮不剪之謎

現年30歲的陳凱琳(Grace)於2018年與鄭嘉穎結婚後先後育有兩名兒子,因生育後身材及外貌依然保養得宜,被人稱為圈中靚媽,今日(26/3)陳凱琳再次證實這個外號不是浪得虛名。

陳凱琳與大仔Rafael鄭承悅日常短片。(IG:@ghlchan)

Grace今日在Instagram上載一條卸妝影片,公開她的素顏靚樣。其實Grace卸妝前後的樣子沒有太大的差別,她的皮膚幾乎是零瑕疵,只是黑眼圈比較嚴重,平日Grace工作繁忙,但她的外貌卻能保持得那麼好,真的非常犀利。不少網民讚:「素顏都咁靚!」、「簡直是我的女神」。

Grace卸妝前後的樣子沒有太大的差別。(IG/@ghlchan)

當中有網友就錯重點:「其實,你頭髮咁長,點解唔剪下佢?」而Grace就現身解畫:「haha i want to be like rapunzel princess」,原來Grace有個公主夢,希望自己似長髮公主。

長髮及腰。(IG/@ghlchan)

