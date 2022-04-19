陳凱琳｜重提參選因88磅體重爆喊　素顏分享慳家護膚保養法

現年30歲的陳凱琳（Grace）在2013年參選香港小姐，因甜美笑容及如混血兒的五官，一舉奪得冠軍、最上鏡小姐、旅遊大使獎及最受傳媒歡迎獎等四個獎項。適逢香港小姐50周年，為隆重其事TVB找來歷屆港姐，包括唐麗球、林麗薇、陳凱琳、朱晨麗、朱凱婷、劉穎鏇、邵佩詩和張名雅等拍攝特輯《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》，重溫當年選美片段。其中陳凱琳看到當年參選片段時，憶起當年因體重過輕而淚灑當場。



歷屆港姐現身《2022香港小姐競選：美麗傳奇50載》。（影片截圖）

憶參選期間 只得88磅感壓力

節目找來多年的製作團隊，回顧港姐的籌備過程及細節，其中港姐形象監督陳惠英（Karen）提到，陳凱琳參選時因為身形太瘦削，令她看上去較輸蝕，但因為她的五官較突出及聰明，成功令大家忘記她太瘦。陳凱琳看完該片段時，一度感觸落淚︰「因為要show個體重，Karen佢哋知道外界會好著重個數字會用嚟做焦點，當時上磅時叫我飲多啲水，啲人一直係咁提。」

當時陳凱琳身高1.62，體重只有88磅而被抨擊，令她飽受壓力。「嗰陣時真係幾大打擊，成日都係提及呢一樣嘢，屋企人又會睇報紙，睇到呢一樣嘢又覺得唔好意思拎出來講，你又要扮無嘢……成日都係話88磅，我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」

成兩子之母身型不變

與鄭嘉穎於18年結婚後先後誕下兩子的陳凱琳，得天獨厚的她因產後身材及外貌依然保養得宜，被稱為圈中靚媽。陳凱琳都不時在社交媒體分享自己的保養心得，即使出身富裕之家，陳凱琳的保養之道亦相當「貼地」。

陳凱琳與鄭嘉穎婚後誕下2個囝囝。（IG：@ghlchan）

陳凱琳曾素顏上陣拍攝妝容教學，被網民大讚素顏比化妝更美；平日勤於保養面部皮膚以外，亦積極保養手部肌膚，日前更大方於小紅書分享其自製手部護理過程，她分享先要準備磨砂膏、膠手套、潤手霜、1盆約45度熱水及毛巾。

陳凱琳自製手部護理過程

