大S具俊曄撐檯腳　汪小菲卻被戴綠帽！直播公開向網民提出1個要求

具俊曄與大S（徐熙媛）閃電結婚後，還特地飛來台與大S相聚，16號更被爆料與大S一同用餐放閃的畫面。



17號凌晨大S前夫汪小菲則傳出在直播間遭網友戴綠帽，全場一陣尷尬！

【圖輯】汪小菲真係「戴綠帽」！抖音直播公開提出1個要求… 點圖放大看他微博直播說什麼👇👇👇

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汪小菲17號凌晨在抖音開直播，有網友發現他眼睛似乎有些腫，似乎剛哭過或喝醉，他則澄清表示自己剛睡醒。直播時，不停有網友刷禮物送他，而他也罕見露出笑容，突然間有個網友送上一頂綠帽，讓他尷尬得笑不出來。

汪小菲深夜更聊起自己事業，透露因為疫情讓拓店情況不理想，原本打算再開50間餐廳，誰知卻受到大環境的影響：「要不是現在大環境特殊原因，我的分店早就開到全國各地了！早就超過以前的俏江南了！」。

此外，汪小菲也要網友們別再談他的感情事：「我現在一門心思搞事業，大家就別關注我的感情生活了！」不過留言區仍舊一堆網友追著他問大S、具俊曄、張穎穎的事情，他則表示自己是巨蟹座，明明對別人很好，卻表達不出來，才會常常被誤會，覺得自己很冤枉。

【同場加映】大S離婚｜與汪小菲婚姻破裂早有端倪 回顧兩人十年婚姻時間線（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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