小S徐熙娣已和姐夫具俊曄約過食飯？不正面回應卻「偷幫大S放閃」

大S（徐熙媛）閃婚舊愛具俊曄，小S（徐熙娣）也愛屋及烏，表示要招待姊夫吃麻辣鍋，而具俊曄先前出關，重獲自由。



最近適逢清明連假，問小S有跟姊夫吃過飯了嗎？她透過經紀人妙回「最近常跟老公吃飯」，未正面回應是否已和姊夫相見歡，反而還放閃，想來應是考慮到姊姊想要低調的心情，因此未透露太多細節。

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不過她最近常在節目《小姐不熙娣》中提起姊夫，在節目最新片段中，有節目來賓介紹兩天一夜的住宿行程，她一聽便興奮表示「所以可以我帶我老公，然後再約具俊曄跟大S」，助理主持派翠克還提議4個人可以玩九九乘法表，小S開玩笑說，如果具俊曄不會唸，她就可以藉機用韓文叫「姊夫」，接著再順勢倒進具俊曄懷裡，笑翻現場來賓。

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